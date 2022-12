Ada Cleanser hingga Serum, 5 Produk Skincare Terbaik Pemenang Best of Beauty Award 2022 Wajib Dicoba

ERA.id - Untuk ke-10 kalinya Best of Beauty Awards (BoBA) 2022 kembali terselenggara. Program ini ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku di industri kecantikan yang telah berhasil menghadirkan produk berkualitas dan menginspirasi konsumen untuk mendapatkan produk kecantikan terbaik.

Mau tahu rekomendasi produk kecantikan ala Best of Beauty Awards 2022? Simak produk-produk skincare yang berhasil menarik hati konsumen? Berikut pemenang Best of Beauty Awards 2022 yang dirangkum Era.id dari siaran pes Lazada.

1. Best First Cleanser

Somethinc Omega Butter Deep Cleansing Balm

(Dok. Lazada)

First cleanser merupakan tahap pertama dalam proses membersihkan wajah. Cleanser vegan berbentuk balm ini sangat lembut dan memiliki kandungan antioksidan yang dapat meluruhkan makeup dengan meninggalkan kulit yang bersih dan lembab.

2. Best Micellar Water

Pond's Vitamin Micellar Water Brightening Rose

(Dok. Lazada)

Micellar water adalah produk perawatan kulit berbahan dasar air yang biasanya digunakan untuk membersihkan makeup. Pond's Vitamin Micellar Water Brightening Rose memiliki kekuatan 3-in-1 untuk menghapus makeup, yang telah diperkaya vitamin A, B3, B5, C, dan E untuk kulit lebih bercahaya.

3. Best Face Wash

True to Skin Matcha Oat Gentle Cleanser

(Dok. Lazada)

True to Skin Matcha Oat Gentle Cleanser merupakan sabun wajah berbahan dasar gel yang memiliki pH seimbang 5,5 - 6,5 yang baik untuk kulit. Memiliki kandungan matcha dan oat sebagai natural ingredients, produk ini mampu membersihkan dan menenangkan kulit dengan lembut dan dapat melembabkan.

4. Best Moisturizer

Skintific 5X Ceramide Barrier Repair Moisture Gel

(Dok. Lazada)

Produk yang sempat viral di media sosial ini memenangkan kategori Best Moisturizer pada ajang Best of Beauty Awards 2022. Produk dengan kandungan hyaluronic acid, centella asiatica, dan 5X ceramide ini dinilai ampuh untuk memperbaiki skin barrier, dan melembabkan kulit.

5. Best Face Serum

Avoskin Your Skin Bae Alpha Arbutin 3% + Grapeseed

(Dok. Lazada)

Kategori Best Face Serum dimenangkan oleh Avoskin Your Skin Bae Alpha Arbutin 3% + Grapeseed. Serum ini mengkombinasikan 3% Alpha Arbutin Active Ingredients dan natural extract dari biji anggur yang berfungsi untuk mencerahkan kulit dan menghilangkan flek hitam di wajah.