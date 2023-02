Wajah Tak Menua Meski Sudah Hampir 40 Tahun, Hesti Purwadinata Bagikan Tips Awet Muda: Happy dan Olahraga

ERA.id - Hesti Purwadinata kerap kali dinilai awet muda lantaran memiliki wajah yang tidak menua meski sudah berusia hampir 40-an. Hesti mengaku ia rajin berolahraga hingga menjalani kehidupan dengan bahagia.

Sudah 18 tahun berkecimpung di dunia entertaiment, nama Hesti Purwadinata tetap eksis hingga saat ini. Di usia hampir 40 tahun, istri Edo Borne ini terlihat semakin memesona dan tidak mengalami banyak perubahan di wajahnya alias awet muda.

Hesti Purwadinata membeberkan tips awet muda dihadapan awak media. Ibu anak dua ini mengaku dirinya menjalani hidup dengan bahagia. Tak hanya itu, ia juga rajin berolahraga.

Hesti Purwadinata (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

"Anti-aging aku nggak pernah dikejar-kejar aging tau. Kayaknya happy aja kali ya terus mungkin kalau yang tau lifestyle aku ya salah satunya olahraga," kata Hesti Purwadinata, dalam acara press conference launching parfume Hipnoza di Up All Might Kemang, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis (9/2/2023).

Pembawa acara To Night Show ini mengaku dirinya saat ini sedang rajin olahraga kalistenik. Bahkan Hesti melakukan olahraga kalistenik sebanyak 4 kali dalam rentang waktu satu minggu.

"Seminggu aku kalau rajin banget bisa seminggu 4 kali (olahraga). Aku kalistenik sekarang," ucapnya.

Hesti Purwadinata (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Sebelum rajin olahraga kalistenik, sahabat Enzy Storia ini sempat menekuni olahraga marathon. Sayangnya ia sudah beralih dari marathon ke kalistenik. Namun Hesti mengaku merindukan masa-masa saat ia aktif marathon.

"Aku tuh udah beralih tuh sebenernya olahraganya sekarang, kalau kemarin sempat marathon tapi sekarang olahraga marathon udah mulai beralih tapi masih ngangenin aja sih," imbuhnya.

Hesti Purwadinata (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Selain aktif berolahraga, Hesti Purwadinata juga turut menjaga makanan yang dikonsumsi. Namun, ia tidak terlalu ketat memantaunya dan masih mengonsumsi makanan apa saja yang diinginkan.

"Terus gue tuh nggak muluk-muluk yang strict sama makanan kan, aku suka share juga. Ini gue di umur segini udah mulai makanan udah nggak harus milih-milih, ya jadi tau diri aja menyesuaikan," jelasnya.