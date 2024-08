Setelah Gak Bisa Yura, Kini Muncul Tren Baru yang Viral Medsos Forever Young, Seperti Apa?

ERA.id - Media sosial dihebohkan dengan muncul tren baru. Setelah 'Gak Bisa Yura', kini muncul tren Forever Young. Konten yang tengah trending di media sosial ini banyak digunakan oleh kalangan artis. Sebut saja Jessica Mila, Luna Maya, Andre Taulany dan artis lainnya.

Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Forever Young berarti 'Selamanya Muda'. Tren Forever Young adalah video atau foto yang memamerkan penampilan seseorang dari dulu hingga sekarang.

Mereka menunjukkan transformasi penampilan sejak 10 tahun yang lalu atau lebih. Video atau foto lawas mereka dikolasekan sampai penampilan terkini. Kendati demikian, tidak banyak perubahan alias tetap terlihat awet muda.

Kata Forever Young juga diambil dari judul dan lirik lagu yang digunakan. Lagu tersebut milik grup musik asal Jerman bernama Alphaville yang dirilis pada 1984 silam. Namun, lagu tersebut kini menjadi viral dan muncul tren baru.

Penggalan lirik tersebut adalah 'Forever young, i want to be forever young'. Dimana, lirik ini sering terdengar di timeline di berbagai media sosial. Kamu mungkin sudah sering melihat konten dari tren Forever Young ini, baik di FYP TikTok maupun Reels Instagram.

Artis yang sudah mengikuti tren Forever Young, mulai dari Luna Maya, Hesti Purwadinata, Jessica Mila, Felicya Angelista, Sabrina Chairunnisa, Asmirandah, Alika Islamadina,Andre Taulany, Onadio Leonardo, hingga Anthony Xie.