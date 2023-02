4 Jenis Produk Alis dan Rekomendasinya Ala Barenbliss

ERA.id - Anda ingin membentuk alis agar keduanya terlihat lebih tebal dan tegas? Bagian dari salah satu rangkaian makeup wanita sehari-sehari ini memang tidak boleh dilewatkan. Saking pentingnya membentuk alis, tak heran jika beragam produk yang berfungsi untuk mempercantik alis menjadi benda yang wajib ada dalam pouch makeup sehari-hari.

Tahukah Anda jika produk untuk mempercantik dan membentuk alis sangat beragam. Mulai dari eyebrow pencil yang bentuknya seperti pensil, eyebrow powder yang berbentuk mirip bedak, eyebrow gel, hingga pomade alis. Nah, untuk rekomendasi produk pomade, Anda bisa mencoba dari barenbliss A Pro! Shockproof Durabrow Pomade.

Jika biasanya banyak perempuan yang asal memilih produk kekinian atau hanya sebatas mengikuti tren, Anda harus mengetahui perbedaan dari berbagai jenis produk untuk mempercantik alis agar Anda bisa menentukan produk mana yang sekiranya cocok untuk Anda. Simak ulasan selengkapnya di bawah ini.

1. Eyebrow Pen

Produk yang satu ini bisa mengubah alis yang semula tipis menjadi tampak lebih tebal. Namun, bagi para pemula, produk Eyebrow pen cukup sulit diaplikasikan sehingga tidak dianjurkan.

Saat menatap kaca, produk ini tidak mudah dikendalikan saat pemakaian. Perlu cara dan trik yang tepat saat menggunakannya karena bentuknya seperti spidol atau pen. Anda cukup mengaplikasikan eyebrow pen dengan satu sentuhan ringan untuk memberikan tampilan alis yang terlihat paling alami.

Jika tepat dalam memakainya, maka Anda bisa membentuk tekstur tiga dimensi pada alis dan juga membuatnya tampak lebih tebal. Produk ini cocok untuk memberi kesan alis yang lebih tegas dan tebal

2. Eyebrow Pomade

Apakah Anda sudah pernah mendengar pomade untuk alis sebelumnya? Produk ini cukup ideal untuk para pemula yang menginginkan tekstur alisnya lebih tebal, tampak rapi dan terlihat lebih tegas. Pomade alis bisa mempertegas helai rambut yang tidak merata yang ada pada alis. Salah satu rekomendasi terbaik eyebrow pomade yaitu barenbliss Like A Pro! Shockproof Durabrow Pomade.

Produk alis yang satu ini juga bisa memberi hasil akhir alis yang tegas dan tebal. Cara menggunakannya cukup mudah. Pomade alis bisa dipakai secara merata di semua bagian alis.

Jika Anda sebelumnya menggunakan pensil alis lebih dulu, Anda bisa menambahkan pomade alis untuk membuat bentuknya lebih tebal dan lebih bervolume. Anda bisa mengaplikasikannya mulai dari ujung alis kemudian menyisirnya agar lebih rata.

Lalu, lakukan hal serupa di bagian lainnya. Menyisir lagi pomade yang telah diaplikasikan secara keseluruhan bisa menambah volume pada alis. Keunggulan lain dari pomade alis yaitu lebih mudah untuk disesuaikan dengan beragam bentuk alis.

Terlebih jika Anda menggunakan eyebrow pomade dengan warna yang tepat sehingga cocok untuk mempertegas warna alis alami.

3. Eyebrow Powder

Produk yang satu ini mampu memberikan kesan yang tegas pada alis, tetapi Anda tidak akan mendapat tekstur atau bentuk dimensi yang sama dengan jenis produk lain. Eyebrow powder cukup digandrungi masyarakat beberapa tahun yang lalu.

Apalagi untuk para pemula yang baru belajar menggambar alis dengan style tertentu. Produk ini bisa memberikan hasil yang maksimal jika digunakan dengan tepat. Jika Anda memiliki tipe kulit yang berminyak, eyebrow powder bisa jadi alternatif.

Anda bisa menggunakan brush dengan ukuran kecil untuk menggunakannya. Terutama untuk bagian kosong alis untuk mendapatkan hasil akhir alis yang terlihat lebih natural.

4. Eyebrow Gel

Eyebrow gel bisa memberi tekstur yang mirip seperti saat penggunaan eyebrow pomade. Namun, produk ini tampak sedikit lebih kaku. Cara kerjanya hampir sama seperti maskara, di mana Anda bisa mempertebal alis sekaligus merapikan rambut alis yang kurang merata.

Eyebrow gel cocok digunakan untuk Anda yang memiliki alis tebal. Sikat yang ada di produk eyebrow gel bisa membantu memberi kesan yang natural sehingga Anda tidak perlu usaha lebih untuk menggambar alis.

Itulah beragam jenis produk alis yang perlu Anda tahu.

Jika Anda tertarik untuk mencoba produk pomade alis. Produk yang satu ini bertekstur creamy, dengan pigmentasi tinggi, dan juga tahan air. Produk ini juga dilengkapi angled brush sehingga pengaplikasiannya lebih mudah. karena mengandung 3 kandungan spesial seperti Hexapeptide, 3x Nourishing Oil yang berguna untuk merawat kulit sekitar alis, menutrisi bulu alis dan juga memperkuat serta dapat menambah kilau bulu alis kalian.

Selain itu juga terdapat kandungan Ultra- Seal Technology yang berguna untuk mengunci warna sehingga dapat menahan air, keringat, dan juga gesekan. Anda bisa membentuk alis dan mengisinya dengan sempurna.

Produk ini mampu menutrisi, tahan keringat, mudah dibaurkan, dan memiliki warna yang intens, Pomade ini juga tidak mudah geser dan dijamin aman karena sudah teruji dermatologi.

Formula anti gesernya bisa diandalkan untuk makeup yang mampu bertahan sepanjang hari. Pomade alis ini cukup nyaman karena dilengkapi dengan sikat miring yang higienis, tahan air serta anti noda. Dijamin pomade ini bisa membuat Anda percaya diri sepanjang hari.

Selain itu ada juga barenbliss Roll To Volume Mascara yang bisa Anda coba untuk menyempurnakan penampilan Anda. yang dapat memberikan volume di bulu mata kalian, selain itu dapat menutrisi dan juga dapat mempercepat pertumbuhan bulu mata kalian juga karena di dalam barenbliss Roll To Volume Mascara terkandung 3 bahan spesial seperti Polypeptide Complex, Vitamin E, dan Polygonum Multiflorum Root Extract. barenbliss Roll To Volume Mascara juga tahan hingga 24 jam, waterproof, smudgeproof, dan sweatproof.