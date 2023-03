Jangan Tergiur Murah, Natya Shina Beri Rekomendasi Memilih E-Commerce untuk Belanja Make Up yang Aman dan Terpercaya

ERA.id - Selebgram Natya Shina membeberkan tips berbelanja make up secara online shop yang aman dan terpercaya. Apalagi, make up dengan harga murah hingga mahal mudah di beli di online shop. Bahkan seringkali, lebih banyak promo menarik atau potongan harga lebih murah apabila membeli secara online.

Walau tergiur dengan penawaran harga yang murah dan mudah, kita jangan terkecoh dan sembarangan dalam memilih produk kosmetik secara online. Agar menghindari penipuan, Natya Shina memberikan rekomendasi e-commerce untuk belanja make up aman dan terpercaya.

Natya Shina (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

Natya Shina mengaku dirinya percaya dengan e-commerce Sociolla. Menurutnya, e-commerce yang didirikan sejak 2015 ini membantu dan memudahkan perempuan menemukan kosmetik terbaik.

"Sebagai costumer sekaligus bestie Sociolla, dari tahun pertama mereka, I just wanna say thanks Sociolla," tutur Natya Shina, saat ditemui di Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya, Menteng Dalam, Tebet, DKI Jakarta pada Selasa (28/3/2023).

Sociolla (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

"Everything, selalu support dan jadi kepercayaan costumer. Mereka menjadi tahu dimana mereka membeli produk yang praktis," lanjutnya.

Natya Shina mengaku dirinya membeli produk kecantikan, mulai dari skincare hingga kosmetik di Sociolla.

"Kalau ngomongin self skin, i have best care. Di Sociolla aku bisa nemuin itu. Tadi ada 51 store (tersebar di seluruh Indonesia), jadi kemanapun kita pergi ke luar kota, itu ada Sociolla, di luar negeri bisa nambah ya," paparnya.