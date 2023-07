Perawatan Lebih Efektif Malam Hari, Dokter Ungkap Manfaat Serum Vitamin C untuk Kulit Wajah

ERA.id - Kulit wajah membutuhkan perawatan agar tetap sehat dan terlindungi. Menggunakan produk vitamin C bisa membantu memerangi radikal bebas dan memperbaiki penampilan kulit secara keseluruhan.

Melalukan perawatan kulit wajah dinilai lebih efektif diterapkan pada malam hari dibanding siang hari. Dibutuhkan produk perawatan kulit mengandung vitamin C yang tepat, salah satunya adalah serum wajah.

Serum mengandung vitamin C memberikan manfaat langsung pada kulit dibanding hanya mengonsumsi makanan mengandung vitamin C. Pakar dermatologi dr Danar Wicaksono, Msc. SpDV membeberkan manfaat serum vitamin C untuk kulit wajah.

Dokter Danar membeberkan manfaat serum vitamin C, mulai dari memperbaiki DNA yang rusak hingga memudarkan flek hitam.

"Memperbaiki DNA rusak, karena ada kadar antioksida. Vitamin C melindungi dari sinar UV. (Menggunakan serum) vitamin C teratur itu bisa memudarkan flek hitam," jelasnya, saat ditemui di Jl. Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (31/7/2023).

dr Danar Wicaksono (Foto: Era.id/Adelia)

Dokter Danar menyarankan agar penggunaan serum vitamin C digunakan pada pagi dan malam hari. Dia menyebut penggunaan serum vitamin C di waktu tertentu memiliki manfaat yang berbeda.

"Vitamin C pagi dan malam hari. Malam (lebih rutin digunakan karena) permeabilitas dan asam lebih tinggi. Siang sarankan (menggunakan) vitamin C (karena) protect sinar uv," lanjutnya.

Selain itu, dokter Danar menyarankan agar orang-orang rutin melakukan perawatan kulit pada malam hari. Sebab, kulit lebih mudah dan efektif menyerap produk perawatan kulit.

Konferensi pers Garnier (Foto: Era.id/Adelia)

"Waktu malam tidak boleh enggak pakai skincare karena permeabilitas lebih tinggi pada malam hari," tuturnya.

Lalu, kata Danar, bagian kulit pada malam hari memiliki derajat keasamaan atau pH yang lebih rendah dari siang hari. Maka dari itu, penggunaan skincare pada malam hari lebih efektif menyerap kulit.

"Ini berbeda dari siang hari dengan paparan segala macam seperti polusi, sinar UV, kulit menjadi lebih basah. Biasanya kalau lebih basah, bahan-bahan aktif yang memerlukan suasana asam itu lebih tidak efektif pada siang hari, tetapi lebih efektif pada malam hari," tambahnya.