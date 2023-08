Mengenal Apa Itu Make Up Flawless dan Faktor yang Perlu Diperhatikan

ERA.id - Make up menjadi salah satu hal yang tak bisa dilepaskan dari kecantikan. Dalam hal tersebut, ada istilah yang disebut make up flawless. Lalu, apa itu make up flawless?

Kata flawless bisa dimaknai sebagai ‘tanpa cela’ atau ‘sempurna’. Dengan kata lain, make up flawless adalah pengaplikasin make up di wajah yang tampak sempurna. Maksudnya, semua ketidaksempurnaan pada wajah bisa tertutup dengan baik tanpa cela sehingga tampak menawan sempurna. Dikutip Era.id dari Maybelline, berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam make up flawless.

Mengenal Apa Itu Make up Flawless

Pengaplikasian make up dalam make up flawless dilakukan dengan benar, tepat, dan cermat. Berbagai hal perlu dipertimbangkan dengan baik, mulai dari produk yang digunakan, persiapan kulit, urutan pengaplikasian, hingga teknik yang digunakan.

Make up flawless bisa diterapkan baik saat Anda ingin tampak natural maupun bold. Anda juga bisa mendapatkan hasil make up flawless saat ingin mendapatkan hasil akhir matte dan dewy. Hasil make up flawless bisa didapatkan oleh semua jenis dan warna kulit, selama memperhatikan berbagai hal yang dibutuhkan.

Make up flawless tidak hanya bisa didapatkan oleh orang yang sudah lama bermain dengan make up. Anda yang masih pemula juga bisa mendapatkan hasil sempurna ini. Yang penting terus belajar dan memperbanyak wawasan.

Tips Make up Flawless

Hal pertama yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil make up flawless adalah memilih produk make up yang tepat. Ada beberapa hal yang perlu jadi pertimbangan dalam memilih produk make up.

Ilustrasi memilih produk make up (pexels)

Anda bisa lebih mudah memahaminya dengan berkonsultasi dengan beauty advisor atau penjual make up terpercaya. Berikut ini adalah beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan produk make up.

· Warna kulit dan undertone

Secara umum, masyarakat Indonesia punya kulit berwarna kuning langsat dan sawo matang dengan variasi gelap dan terangnya. Warna kulit bisa dilihat secara langsung dan mudah.

Sementara, undertone merupakan rona yang tampak di bawah permukaan kulit. Terdapat tiga undertone, yaitu cool, warm, dan neutral. Anda bisa mengetahui undertone kulit Anda dengan cara mengecek warna nadi di pergelangan tangan di bawah cahaya alami.

Nadi yang berwarna kebiruan menadakan cool undertone, sedangkan kehijauan berarti warm undertone. Kemudian, Anda yang memiliki nadi berwarna biru kehijauan atau keunguan berarti memiliki neutral undertone.

· Jenis kulit wajah

Umumnya, ada empat jenis kulit wajah, yaitu normal, berminyak, kering, dan kombinasi. Jenis kulit tersebut dibedakan berdasarkan jumlah produksi minyak pada kulit wajah.

Kulit normal memproduksi minyak wajah secara seimbang. Kulit berminyak memproduksi minyak dalam jumlah berlebih. Kulit kering memproduksi sedikit minyak wajah. Sementara, kulit kombinasi berupa kombinasi kulit yang memproduksi minyak lebih banyak dan lebih sedikit.

· Masalah kulit

Cukup banyak masalah kulit yang bisa terjadi, kadang hal tersebut muncul bersama dan membuat Anda pening. Secara umum, masalah kulit wajah bisa berupa jerawat, peradangan (eksim dan psoriasis), kulit kusam, dehidrasi, hiperpigmentasi, dan tanda penuaan dini.