Aturan Membawa Kosmetik di Kabin Pesawat yang Harus Dipatuhi Penumpang

ERA.id - Membawa kosmetik saat bepergian dengan pesawat terbang bisa menjadi hal yang penting bagi sebagian orang. Hal yang jarang diketahui para penumpang adalah terkat dengan aturan membawa kosmetik di kabin pesawat.

Perlu diketahui, ada aturan yang harus diperhatikan dalam membawa kosmetik di kabin pesawat untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penerbangan.

Berikut adalah aturan yang harus diperhatikan saat membawa kosmetik di kabin pesawat:

Aturan Membawa Kosmetik di Kabin Pesawat

Aturan Membawa Skincare

Perlu diketahui, ketika menjadi penumpang pesawat cairan skincare yang dibawa dalam tas kabin harus berada dalam wadah berukuran 100 ml atau lebih kecil.

Selain itu, cairan bawaan yang Anda bawa harus muat dalam satu kantong plastik transparan berukuran 30 x 40 cm (mungkin akan disediakan pihak bandara atau maskapai).

Dengan demikian, Anda hanya diperbolehkan membawa kapasitas cairan, aerosol dan gel maksimum 1000 ml atau 1 (satu) liter atau ukuran sejenis dan disegel ulang dan maksimum satu kantong transparan.

Make Up Cair dianjurkan untuk memisahkan make up berbentuk bubuk seperti bedak (unsplash)

Sama seperti aturan membawa cairan yang dijelaskan sebelumnya, make up berbentuk cair dapat berpegang pada aturan yang dijelaskan sebelumnya.

Anda dianjurkan untuk memisahkan make up berbentuk bubuk seperti bedak atau foundation yang berukuran lebih dari 350 ml ke dalam wadah terpisah. Anda juga bebas membawa make up seperti lipstik, maskara, dan blush on ke kabin pesawat meskipun dianjurkan untuk membatasi jumlahnya.

Cat Kuku dan Perawatan Rambut

Selanjutnya cat kuku boleh dibawa dengan aturan kurang dari 100 ml. Kemudian berdasarkan aturan dari Federal Aviation Administration (FAA) membatasi bawaan maksimal dua liter untuk barang-barang obat dan perlengkapan mandi.

Sebagai contoh seperti hairspray, hand sanitizer, penghapus cat kuku, dan cat kuku. Perawatan rambut Bawalah sampo, kondisioner, semprotan rambut, dan produk rambut cair lainnya dalam ukuran maksimal 100 ml jika ingin dibawa ke kabin pesawat.

Cara membawa

Kosmetik harus ditempatkan di dalam kantong plastik transparan dan dipisahkan dari barang lainnya di dalam tas atau koper penumpang. Jangan membawa kosmetik dalam jumlah yang berlebihan atau dengan cara yang tidak aman seperti membawa dalam botol kosong atau wadah yang tidak jelas.

Peraturan khusus

Beberapa negara memiliki peraturan khusus terkait membawa kosmetik di dalam kabin pesawat. Misalnya, di Amerika Serikat, ada batasan bagi kosmetik dalam bentuk cairan yang dibawa di dalam kabin pesawat. Sedangkan di Inggris, parfum dengan semprot masih diperbolehkan dibawa di dalam kabin pesawat, namun harus memenuhi ukuran yang diizinkan.

Pengecualian khusus

Pengecualian bisa diberikan untuk orang yang membutuhkan kosmetik untuk tujuan medis atau kesehatan, seperti krim sunblock, salep, dan obat-obatan tetes mata. Namun, pengecualian ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu dengan maskapai penerbangan.

Membawa kosmetik di dalam kabin pesawat bisa memudahkan perjalanan Anda, namun, pastikan untuk mematuhi aturan dan peraturan yang ada untuk memastikan keamanan dan kenyamanan selama penerbangan. Jangan lupa untuk membaca informasi terkait dari maskapai penerbangan yang Anda gunakan sebelum berangkat.

