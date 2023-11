Trend Makeup Ala Douyin Viral, Coba Pakai Produk Lokal

ERA.id - Trend makeup terus berkembang dan semakin inovatif untuk menampilkan karakter dari pemakainya. Salah satunya adalah trend makeup ala Douyin yang semakin populer, bahkan viral di sosial media.

Namun, apa sih sebenarnya makeup ala Douyin itu?

Makeup ala Douyin adalah trend dari Asia Timur yang ditandai dengan riasan wajah yang unreal dan flawless, riasan mata yang seductive, serta bibir yang terlihat penuh dan blurry. Look ini memberi kesan yang sexy but still cute seperti boneka.

Melihat trend makeup Douyin yang semakin berkembang di Cina, Korea, hingga Indonesia, Somethinc sebagai brand lokal mengeluarkan lini produk makeup terbarunya yang cocok untuk trend makeup Douyin dengan formulasi & warna-warna yang disesuaikan dengan kulit orang Indonesia.

“Somethinc makeup terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan orang Indonesia akan produk kecantikan. Dengan lini produk terbaru kami: Checkmatte Transferproof Lipstick, The Marionette Eyeshadow Palette & Jewel Glitter Liquid. Harapannya, kami bisa membantu semakin banyak orang untuk terus mengekspresikan dirinya dengan produk makeup terkini yang berkualitas terbaik, diformulasikan khusus untuk ragam kulit orang Indonesia," ungkap Irene Ursula selaku Founder dari Somethinc & Beautyhaul Group dalam keterangan resmi yang diterima Era.id.

Ketiga produk terbaru Somethinc makeup ini memiliki keunggulan yang dapat menghasilkan makeup colorful ala Douyin dengan beragam pilihan warna.

Checkmatte Transferproof Lipstick merupakan lipstick matte terbaru Somethinc makeup, diformulasikan dengan ColorGrip Technology dengan pigmentasi tinggi & anti-geser, namun nyaman hingga 16 JAM.

Didesain khusus untuk kulit orang Indonesia dengan 12 pilihan warna yang wearable baik untuk acara spesial maupun kegiatan sehari-hari. Makeup Checkmatte Transferproof Lipstick mampu menyamarkan garis-garis & kerutan bibir, tidak transfer, super ringan & tidak lengket di bibir. Feels like nothing, looks like everythinc!

The Marionette Eyeshadow Palette dengan 12 pilihan warna yang ultra-pigmented yang super halus, produk ini memiliki berbagai macam shades, mulai dari dual-chrome glitter, shimmer & matte shades yang mudah di-blend & tidak transfer. Tersedia dalam 2 jenis: Vol.1 yang diperuntukkan kepada pecinta warna-warna warm tones & Vol.2 untuk fans warna-warna cool tones, ekspresikan mood & personality-mu yang berbeda setiap hari dalam 1x swipe tanpa fallout!

Sedangkan Jewel Glitter Liquid merupakan liquid glitter dengan partikel mikro yang mampu memberikan efek 3D-reflective. Dapat digunakan di area mata/bagian wajah manapun yang diinginkan, sehingga membuat tampilan mata lebih cantik, & glamour. Produk ini dilengkapi dengan Quick Dry Technology sehingga partikel glitter langsung terkunci di atas permukaan kulit hanya dalam 10 detik. Waterproof, smudge-proof, serta tidak fallout, tersedia dalam Silver & Gold untuk untuk menemani sparkle-mu seharian.