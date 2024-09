Terinspirasi dari Makeup Ala WINTER aespa, Yuk Coba Ikut Trennya

ERA.id - Siapa tak kenal aespa, girl group asal Korea Selatan berkonsep futuristik yang sukses menarik perhatian dunia lewat musiknya yang menyegarkan. Meskipun perjalanannya di industri musik baru menginjak tahun keempat, aespa tidak hanya terus mencatat penjualan fantastis untuk album-album mereka, tetapi juga menjadi ikon kecantikan dunia. Vokalis aespa, WINTER, turut dikenal dengan tampilan makeup yang unik, yang segar dan berani.

Terinspirasi oleh ekspresi makeup berani ala sang vokalis, Espoir (espwa;r), brand makeup expert no.1 di Asia asal Korea Selatan, berkolaborasi dengan WINTER aespa kembali meluncurkan produk kosmetik Hushed Cherry Edition di Indonesia. Koleksi ini menghadirkan makeup bernuansa cool dan fresh ala buah ceri merah, sehingga para beauty enthusiast dapat mengekspresikan diri dengan berani dan percaya diri.

“Kami sangat antusias memperkenalkan Espoir Hushed Cherry Edition di Indonesia, apalagi melihat tingginya ketertarikan beauty enthusiast di Indonesia terhadap makeup style dari WINTER aespa. Tren glaze lip yang semakin populer turut menginspirasi kami untuk menghadirkan produk yang dapat menciptakan tampilan bibir yang glossy dan berkilau sempurna. Warna-warna cerah dalam koleksi ini dirancang untuk menghasilkan hushed winter look yang cocok untuk semua skin tone, baik cool tone maupun warm tone, menjadikannya inklusif bagi seluruh beauty enthusiast di Indonesia. Kami berharap dengan mutu produk yang terjamin dan harga yang terjangkau dapat mendorong wanita Indonesia mengekspresikan dirinya dengan effortless,” ucap Nadya Chatinsmara, Brand Representative Espoir Indonesia.

Koleksi Espoir ‘Hushed Cherry Edition’ telah memiliki formula bersertifikasi dan teruji secara dermatologis, hypoallergenic, dan uji iritasi sehingga dapat digunakan oleh semua jenis kulit. Adapun dua edisi baru dalam produk andalannya, yaitu:

Couture Lip Tint Glaze, produk bibir terbaru yang meraih peringkat No. 1 dalam kategori penjualan kosmetik online di Olive Young Korea pada Januari 2024. Kini tersedia dalam delapan pilihan warna dari cerah hingga lembut, produk ini memberikan efek #SparklingSyrupEffect untuk tampilan bibir yang plumpy dan semakin glossy dalam 30 detik setelah diaplikasikan. Formula yang ringan, nyaman, dan tahan lama menjadikan Couture Lip Tint Glaze produk favorit para beauty enthusiast.

Real Eye Palette All New Hushed Cherry, pilihan warna baru palet kosmetik serbaguna dengan tone warna soft hingga bold, yang terinspirasi dari warna reddish-pinkish cherry untuk gaya makeup sehari-hari hingga tampilan soft smokey. Tekstur creamy yang tipis dan ringan dari palet ini memudahkan pengguna untuk melakukan blending dan layering untuk hasil yang lebih natural. Kombinasi warna soft tone-on-tone yang berseri dalam kemasan yang praktis membuat Real Eye Palette All New Hushed Cherry menjadi pilihan ideal bagi pemula maupun makeup artist.

Pegiat Kecantikan Tasya Farasya baru saja mencoba langsung dua produk terbaru Espoir ‘Hushed Cherry Edition’ untuk menciptakan tampilan Korean Makeup Look di video review terbarunya. Tasya memadukan dua warna pink dari Real Eye Palette All New Hushed Cherry sebagai blush on sekaligus eye shadow. Untuk memberikan efek mata yang lebih berkilau, ia mengkombinasikan dua warna shimmer di bagian atas dan bawah mata. Warna cokelat pada palet digunakan Tasya sebagai eyeliner untuk menciptakan garis halus, kemudian disempurnakan dengan warna putih untuk efek glowing di sudut dalam mata dan di sepanjang bulu mata bawah. Sebagai sentuhan terakhir, Tasya memilih memadukan dua warna Couture Lip Tint Glaze, dengan shade Chillin Chillin sebagai dasar dan shade Smoked untuk menciptakan ombre di bagian atas.

Tasya mengaku sangat menyukai produk Espoir yang memberikan tampilan sempurna bagi Korean Makeup Look-nya. “Menurut aku produk Espoir emang cakep-cakep banget sih. Kalian harus coba ya,” ucapnya di akhir video kepada para pengikutnya. Dapat dibuktikan bahwa, produk ini dapat dan mudah digunakan oleh semua penggiat kecantikan mulai dari pemula hingga professional make up artist.