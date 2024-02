Mempercantik Kuku dengan Warna Cerah, Ini Inspirasinya

ERA.id - Salah satu cara untuk meningkatkan penampilan selain makeup dan skincare adalah kuku. Bentuk dan warna kuku dapat dipercantik dengan banyak cara misalnya nail art. Saat ini, industri nail salon semakin banyak peminatnya, bahkan berganti warna setiap bulan menjadi kebutuhan banyak perempuan. Salah satu produk yang diperlukan untuk membuat kuku lebih berwarna adalah Nail Polish.

Salah satu bentuk inovasi Implora adalah meluncurkan produk Nail Polish dengan 4 varian yaitu Wonder, Nudes, Red, dan Clear. Di awal tahun 2024 ini, Implora kembali meluncurkan produk Nail Polish yaitu Implora Paint Me Pretty. Produk ini tersedia dalam 1 box yang memiliki 6 varian warna pastel yaitu 01 Barely, 02 Caramel, 03 Stone, 04 Cobalt, 05 Ashy, dan 06 Clear. Hanya dengan satu kali swipe, warna Paint Me Pretty Nail Polish langsung nyata.

Implora juga meluncurkan Nail Polish dengan warna-warna merah yang cocok dipakai

sehari-hari atau formal event. Pemilihan warna yang fun ini juga sesuai dengan karakter beauty enthusiast dan konsumen Implora yang berani dan percaya diri yaitu Implora Paint It Red Nail Polish. Produk ini mudah diaplikasikan sehingga konsumen tidak perlu khawatir akan kesulitan untuk membuat kuku yang cantik. Pigmentasi dari Implora Paint It Red Nail Polish sudah tidak perlu diragukan. Dalam 1 kali swipe, warna yang keluar juga sangat terlihat.

“Kami memang tidak pernah kehabisan ide untuk mengembangkan beragam produk kecantikan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Penjualan Nail Polish varian sebelumnya selalu meningkat secara bertahap setiap bulannya, sehingga kami memutuskan untuk berinovasi dengan varian warna yang beragam dan formula yang semakin disempurnakan," kata Gabriella Gebby selaku Digital Lead Implora melalui siaran resminya.

Gabriella juga menambahkan bahwa nail polish ini punya harga yang affordable, untuk 1 pcs Nail Polish dibanderol dengan harga terjangkau.