Perlukah Memakai Sunscreen di Dalam Ruangan? Ini Kata Dokter

ERA.id - Penggunaan sunscreen biasanya digunakan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Tapi, ketika kita lebih sering beraktivitas di dalam ruangan, penting enggak ya tetap pakai sunscreen?

Menjawab hal tersebut, dermatologis, dr. Kardiana Dewi, SpDVE, FINSDV mengatakan, fungsi sunscreen sebenarnya tidak hanya menjadi pelindung dari radiasi sinar ultraviolet yang jadi penyebab kulit terbakar.

Sunscreen juga perlu untuk melindungi kuli dari paparan sinar UV A yang dampaknya bisa mempercepat proses penuaan kulit, seperti kerutan, keriput, kulit kusam dan kasar, hingga flek dan bintik hitam.

Karena itu, menurut Dokdew - biasa dia disapa, penggunaan sunscreen sebaiknya tak haya digunakan jika kita beraktivitas di luar ruangan tapi juga saat di dalam ruangan.

Pasalnya, ada spektrum tertentu dari sinar UV yang dapat menembus melalui jendela dengan intensitas yang tinggi.

“Kita harus menciptakan kebiasaan baru untuk menjaga dan melindungi kulit kita setiap saat hingga malam hari sekalipun. Karena efeknya memang tidak langsung terasa atau terlihat, namun jika sudah bermasalah maka akan relatif sulit untuk memperbaikinya dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit," imbuhnya dalam Anessa "The Ultimate Day to Night New Sun Care Habit" di Jakarta.

Selain itu, juga menjelaskan mengenai pentingnya memilih sunscreen dengan SPF yang tepat. Angka SPF menunjukkan ketahanan produk dalam melindungi permukaan kulit saat berada di bawah paparan sinar UV.

Dokdew juga menyarankan penggunaan sunscreen di negara tropis seperti Indonesia sebaiknya memiliki SPF 30 yang mana dapat memblok 97 persen paparan sinar UV B.

"Penting juga untuk memperhatikan adanya perlindungan terhadap UV A. Untuk mendapatkan perlindungan yang baik terhadap UV A ini, pilihlah sunscreen yang memiliki grade PA+++."

"Formulasi yang digunakan tersebut akan sangat berpengaruh pada kemampuan produk dalam menjaga kesehatan kulit kita," tambahnya.

Dengan maraknya berbagai produk sunscreen yang beredar di pasaran, Dokdew pun menghimbau masyarakat agar lebih bijak, cermat dan teliti dalam memilih sunscreen untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal untuk kulit.