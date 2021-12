Kiat Mencuci Wajah untuk Kamu Si Pemilik Jenis Kulit Kering

ERA.id - Anda yang memiliki jenis kulit wajah yang kering disarankan hanya mencuci wajah dua kali dalam sehari, menurut pakar kesehatan kulit dari SKIN+ by Euromedica, dr. Retno Bulan Sanusi.



Selain itu, batasi penggunaan scrub wajah setidaknya satu kali dalam sehari, rutinlah menggunakan pelembap, tabir surya dan serum.



"Cuci muka hanya dua kali sehari. Scrub-scrub kalau bisa jangan terlalu sering, paling seminggu sekali. Yang paling membantu biasanya serum atau moisturizer. Selain itu, tabir surya," ujar dia dalam acara CSR Online "Beauty Got No Rules", Selasa (21/12/2021) dikutip dari Antara.

Pembersih yang menghidrasi menjadi pilihan yang baik untuk orang dengan kulit kering. Produk-produk ini biasanya tidak berbusa dan membantu melembabkan saat membersihkan kulit, kata pakar dermatologi di Mount Sinai Hospital, Dr. Joshua Zeichner seperti dikutip dari Healthline.



Tag: skincare kulit kering jenis kulit mencuci wajah