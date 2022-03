Selalu Glowing, Cinta Laura Beberkan Tips Pemakaian Skincare Pagi dan Malam Agar Hasil Maksimal

ERA.id - Cinta Laura dikenal sebagai salah satu aktris yang putih, mulus, terawat dan sehat. Banyak perempuan Indonesia yang penasaran dengan rahasia kecantikannya. Selain berolahraga, rupanya bintang film After The Dark ini rajin memakai skincare agar selalu tampil cantik.



Perempuann berusia 28 tahun ini akui bahwa semua perempuan pastinya ingin mendapatkan kulit yang fresh dan cantik. Selain skincare, ia melakukan masker wajah, seperti black mask.



"Zaman sekarang glowing yang diinginkan. So, selain night cream ada black masker. Kita kena kulit wajah itu jadi inside. Jadi, inilah rangkaian," ujar Cinta Laura melalui acara peluncuran Glycolic Bright dari L'Oréal Paris pada Kamis (10/03/2022).

Cinta Laura (Foto: peluncuran Glycolic Bright dari L'Oréal Paris)





Tag: Cinta Laura skincare