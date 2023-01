Arti Quo Vadis, Sejarah, hingga Raih Nobel Sastra 1905

ERA.id - Tahukah Anda arti quo vadis? Artikel ini akan memberi Anda semua informasi yang Anda butuhkan tentang kata quo vadis, termasuk definisi, etimologi, penggunaan, contoh penggunaan, dan banyak lagi!

Menurut Merriam-Webster Unabridged Dictionary of the English Language and Educalingo, istilah quo vadis (pengucapan: ˈkwəʊ ˈvɑːdɪs) adalah frasa bahasa Latin yang berarti "kemana kamu akan pergi?" atau "kemana kamu pergi?"

Memahami Arti Quo Vadis

Kemudian dalam penggunaan modern frasa quo vadis didefinisikan mengacu pada tradisi Kristen Santo Petrus. Frasa tersebut muncul beberapa kali dalam terjemahan Alkitab Vulgata, termasuk untuk kedua kalinya dalam Yohanes 13:36.

Dalam Al Kitab, Petrus mengajukan pertanyaan yang sama kepada Yesus, tetapi dengan jawaban yang berbeda. Kali ini, Yesus menjawab, "Ke mana pun Aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti Aku sekarang, tetapi engkau akan mengikuti Aku." Terjemahan Latin dari frasa ini adalah harfiah, tetapi sering digunakan secara kiasan dalam lingkungan gereja.

Asal Mula Istilah Quo Vadis

Dilansir dari thewordcounter, menurut Keuskupan Arlington istilah quo vadis berasal dari kisah pelarian Santo Petrus dari penganiayaan Kaisar Nero terhadap umat Kristen Romawi selama abad pertama. Legenda yang memacu frasa Latin ini berasal dari Kisah Apokrifal Petrus, yang juga dikenal sebagai Kisah XXXV Vercelli, yang disusun sekitar tahun 190 Masehi di Palestina atau Suriah.

Dalam kisah ini, Petrus melarikan diri dari Roma saat pecahnya penganiayaan. Orang-orang berspekulasi bahwa dia lari karena takut. Hal ini dimaksudkan agar orang lain dapat menemukannya dan berpegang teguh padanya dan juga pada Petrus sendiri.

Quo Vadis Domine? Artinya Apa?

Quo Vadis, Nero and the burning of Rome, Altemus Edition (Wikipedia)

Ketika Petrus pergi ke Via Appia, ia membutuhkan Yesus, yang akan pergi ke Roma untuk menghadapi penganiayaan. Petrus bertanya, "Quo vadis, Domine?" yang diterjemahkan menjadi, "Tuhan, ke mana Engkau akan pergi?" Yesus menjawabnya dengan mengatakan, "Romam vado iterum crucifigi." Ini berarti bahwa Dia akan pergi ke Roma untuk disalibkan secara terbalik. Kemudian, dia menghilang. Kemungkinan penyaliban kemudian dilakukan di tangan pemerintah, memberi jalan kepada Yesus yang kemudian bangkit.

Hal ini dikatakan terjadi di Via Appia Antica di Roma. Orang Kristen membangun sebuah gereja di tempat itu untuk memperingati kisah alkitabiah ini. Menurut Alkitab, peristiwa quo vadis membantu seseorang bertemu dengan Yesus. Setiap orang memiliki tempat suci masing-masing, seperti Santo Petrus.

Ketika hal tersebut terjadi, semua manusia memiliki pilihan untuk dibuat: apakah menempuh jalan sendiri atau mengikuti Yesus? Orang Kristen dan Katolik percaya bahwa seseorang harus mendengarkan Yesus, mengikutinya, dan mereka akan menemukan tujuan hidup mereka.

Kisah Quo Vadis tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan keberanian dan iman dalam tradisi Kristen, dan untuk mendorong kebajikan melalui penceritaan kembali sebuah cerita.

Quo Vadis: Judul Novel yang Diangkat Menjadi Film

Istilah quo vadis juga merupakan judul buku yang ditulis oleh penulis Polandia Henryk Sienkiewicz, menurut Webster. Buku ini adalah narasi tentang zaman Nero, dan telah beberapa kali diubah menjadi film.

Tangkapan layar scene film Quo Vadis (Wikipedia)

Film yang paling terkenal adalah versi tahun 1951 yang dinominasikan untuk beberapa Academy Awards. Film ini ditulis oleh John Lee Mahin dan disutradarai oleh Mervyn Leroy.

Film Quo Vadis dibintangi oleh Robert Taylor dan Deborah Kerr, dan mengikuti alur novelnya dengan cukup dekat. Film tersebut dinominasikan untuk Film Terbaik, aktor terbaik dalam peran pendukung untuk dua aktor pendukung yang berbeda, sinematografi terbaik, arahan seni dan dekorasi set terbaik, desain kostum terbaik, penyuntingan film terbaik, dan musik terbaik.

Henryk Sienkiewicz kemudian menerima Hadiah Nobel untuk sastra pada tahun 1905 untuk novel Quo Vadis serta novel-novel lain yang telah ditulisnya. Novel ini hampir 600 halaman dan cukup akurat secara historis dan penggambarannya tentang Roma pada hari-hari terakhir pemerintahan Nero.

Novel ini Quo Vadis antara tahun 64 dan 68 Masehi. Kaisar Nero berkuasa di Roma dan hampir gila. Dia adalah seorang megalomaniak yang yakin bahwa dia adalah Tuhan. Plot utama novel ini berkisah tentang Vinicius, seorang pemimpin militer Romawi, dan hubungan cintanya dengan Ligia, seorang wanita yang ditinggalkan di Roma oleh ayahnya, yang merupakan kepala negara kecil dan sandera Nero.

Kapel Domine Quo Vadis: Gereja Tempat Bertemu Petrus dan Yesus

Ada juga sebuah gereja bernama Gereja Domine Quo Vadis di kota Roma. Legenda mengatakan, gereja ini dibangun di mana pertemuan antara Petrus dan Yesus terjadi. Menurut Fandom, gereja ini adalah gereja konventual dan gereja kebaktian abad ketujuh belas.

Gereja ini terletak di Via Appia Antica 72, dan kawasan Appio Latino Roma. Denominasi gereja ini adalah Katolik Roma, dan dedikasinya adalah Santa Perawan Maria, yang juga dikenal sebagai Bunda Maria Berdukacita.

Nama Inggris untuk gereja ini adalah kapel Domine Quo Vadis. Nama resmi gereja ini adalah Santa Maria Delle Piante, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi Santa Maria Telapak Kaki.

Orang-orang mungkin tidak akan pernah tahu apakah ini benar-benar gereja tempat Santo Petrus bertemu Yesus Kristus saat dia melarikan diri dari Roma untuk menghindari kemartiran, namun ini adalah lokasi penting bagi orang-orang yang beragama Katolik dan Kristen.

Secara keseluruhan, istilah quo vadis berarti ke mana Anda akan pergi? Frasa Latin ini digunakan dalam Alkitab ketika Petrus bertanya kepada Yesus ke mana dia akan pergi. Di zaman modern, acara quo vadis dianggap oleh Gereja Katolik sebagai acara yang membantu seseorang bertemu dengan Yesus. Ini membantu umat Katolik dan Kristen mendengarkan Yesus dan mengikuti iman mereka.

