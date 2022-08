Viral Mr. Nanang Penjual Cincau di Kota Bogor yang Fasih Berbahasa Inggris

ERA.id - Mr. Nanang, penjual cincau di Jalan Pajajaran, Kota Bogor kembali menjadi perbincangan jagat media sosial. Hal itu dikarenakan kepada setiap pembeli, tukang cincau ini selalu melayani dengan menggunakan bahasa Inggris.



Seperti dikutip dari akun twitter @txtdaribogor, terlihat seorang pria mengenakan kemeja biru tengah melayani seorang pembeli yang mengendarai mobil.



Tak hanya menyiapkan cincau sesuai pesanan, pria yang diketahui bernama Mr Nanang ini terlihat berdialog dengan pembeli yang ternyata masih seorang pelajar dengan menggunakan bahasa Inggris.



"I think its very important to learning grammar (Saya pikir sangat penting untuk belajar tentang grammar bahasa Inggris,red)," ujar Mr Nanang saat berbincang dengan seorang pembeli yang masih berstatus pelajar, Sabtu (20/8/2022).



Kepada Mr Nanang, pembeli ini menjelaskan dengan bahasa Inggris yang agak terbata-bata mengenai sekolahnya yang mewajibkan menggunakan bahasa Inggris. Yang membuat video ini viral adalah Mr Nanang berbicara bahasa Inggris dengan fasih termasuk pelafalan. Hal ini pun membuat decak kagum dari netizen. Video ini telah ditonton oleh 1,2 juta viewers.



"Penjual es cingcau cakap dalam bahasa Inggris Jl Raya pajajaran, Bogor," tulis akun @txtdaribogor yang memposting video ini.

Netizen pun menanggapi beragam mengenai kefasihan Mr Nanang dalam berbahasa Inggris.

"Keren banget," ujar akun @yaelahhmik.

"Jadi inget guru bahasa inggris pas SD yang juga seorang supir angkot," ujar akun @adeliaprana.

"Latihan speaking sm bapak. Bapaknya keren," tambah akun @kettcix

"Keren banget pakkk, janji gak insecure? ????" ungkap akun @piscesmurf