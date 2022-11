Hengky Kurniawan Dilantik Jadi Bupati Bandung Barat, Ridwan Kamil Ingatkan Kasus Korupsi Bupati Sebelumnya Tak Terulang

ERA.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melantik Hengky Kurniawan sebagai Bupati Bandung Barat definitif sisa masa jabatan 2018-2023 di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (7/11/2022).



Adapun Hengky dilantik sebagai Bupati Bandung Barat berdasarkan SK bernomor 131.32/7874/OTDA yang disampaikan melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tertanggal 2 November 2022 dan ditujukan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil.



Ridwan Kamil mewanti-wanti Hengky Kurniawan agar menjadi kepala daerah yang adaptif dalam merespons isu terkini. Apalagi, di tahun 2023 semua pemimpin di dunia akan menghadapi ancaman resesi.



"Tiap pemimpin mendapatkan sesuai zamannya masing-masing, ujiannya silih berganti satu pandemi dua potensi resesi," ujarnya dikutip dari keterangan resmi Pemprob Jawa Barat.



Maka dari itu, Gubernur Ridwan Kamil berpesan agar Hengky Kurniawan mulai menyiapkan skenario penanganan ancaman resesi 2023 di Kabupaten Bandung Barat (KBB).



"Nah Bandung Barat harus berhitung, apakah resesi berpengaruh kepada pariwisata yang menjadi andalan PAD KBB, jadi saya perintahkan untuk segera melakukan respons-respons yang terukur," ujar Ridwan Kamil.



Resesi 2023 memang menjadi ancaman bagi seluruh daerah di Indonesia. Namun, Ridwan Kamil meyakini bahwa pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap berjalan.



"Walaupun hitungannya secara global Indonesia tetap akan berjalan tidak seperti negara-negara lain. Syaratnya satu, kalau punya uang belanjakan untuk produk dalam negeri, kalau mau travel, travel-nya dalam negeri kalau bisa nabung, di tabung juga. Sehingga kalau ada apa-apa ada dana cadangan dalam merespons krisis di kita," jelas Ridwan.



Gubernur juga meminta setelah resmi menjadi Bupati Bandung Barat definitif, Hengky tetap mengedepankan integritas, melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan profesional. Hal yang paling ditekankan, ia harus belajar dari pengalaman pemimpin terdahulu.



"Pertama kan proses pergantian terjadi dengan peristiwa hukum jadi saya minta Pak Hengky belajar dari itu terus agar tidak mengulangi makanya urusan integritas nomor satu," kata Ridwan Kamil.



Menanggapi perintah dari Gubernur Ridwan Kamil terkait penanganan ancaman resesi 2023, Hengky Kurniawan menyebut akan mengedepankan kecanggihan teknologi digital dan mengajak masyarakat KBB melalui gerakan menanam tanaman holtikultura.



"Manfaatkan teknologi untuk kemudahan, dukungan dari OPD, gercep gak bertele-tele, sepenuh hati penuhi masyarakat, resesi, ketahanan pangan di KBB ajak masyarakat menanam hortikultura sehingga harga pokok tidak tinggi," tutur Hengky.



Tak hanya itu, Hengky memastikan pariwisata di KBB akan digenjot untuk menjadi role model PAD dari wisata di wilayah Bandung Raya. Ia pun merencanakan akan mendeklarasikan 'KBB The Beauty of Priangan'.



"Insyaallah tahun depan deklarasikan 'KBB The Beauty of Priangan'. Pariwisata dan SDM yang berkualitas itulah prioritas kami," sebutnya.



Selain itu, Bupati KBB juga meminta agar semua elemen saling bahu membahu mencari solusi bersama ketika menemui masalah yang terjadi di Bandung Barat.



"Ketika ada masalah mari cari solusi bersama kompak dan gak saling menyalahkan," tutup Hengky.