Melawat ke UEA, Gibran Belajar tentang Toleransi

ERA.id - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melawat ke Uni Emirat Arab (UEA) selama satu pekan. Ia menerima hibah dari pemerintah UEA sebesar 15 Juta USD atau setara Rp230 miliar.



Selain menerima hibah dana, Gibran juga menyambangi Mohammed bin Zayed (MBZ) University. Ia ke kampus tersebut untjk membantu pengelolaan masjid dan Islamic Center Sheikh Zayed yang merupakan hadiah dari Pemerinta UEA untuk Presiden Joko Widodo.



Untuk Masjid Raya Sheikh Zayed sudah dibangun dan diresmikan Presiden Jokowi MBZ pada bulan November lalu. Sementara Islamic Center saat ini masih dalam proses.



”MBZ University ini nanti yang akan membantu untuk manage (mengelola) masjid dan islamic center,” ucap Gibran melalui aplikasi perpesanan Whatsapp.



Gibran memuji MBZ University. Sebab di universitas ini mempunyai jurusan Bachelor of Tolerance and Coexistance (jurusan untuk toleransi dan hidup berdampingan). Menurutnya jurusan ini sangat cocok diterapkan di Solo.



”Di UEA sendiri ada Ministry of Tolerance (Kementerian Toleransi),” ucapnya.



Gibran telah pergi ke UEA sejak 25 Desember 2022 lalu. Ia dijadwalkan kembali ke Solo pada 31 Desember 2022 dan akan kembali berkantor pada 2 Januari 2023. Lawatannya ke UEA ini untuk menerima dana hibah sebesar 15 Juta USD atau Rp230 miliar.