Tragis! Pelajar MTs di Muratara Tewas Ditusuk Gunting oleh Anak SD

ERA.id - Seorang pelajar MTs di Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, tewas ditusuk oleh siswa SD berusia 10 tahun. Pelaku menusuk korban di bagian leher dengan menggunakan gunting.

Kapolsek Rawas Ilir Iptu Andri Firmansyah mengatakan kejadian ini menimpa RI (15) pada Jumat (8/8/2025) sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Poros, Desa Pauh. RI yang merupakan pelajar MTs kelas 2 tewas ditangan GN (10), siswa kelas 4 SD dengan cara ditusuk gunting.

"Korban merupakan pelajar MTs, sedangkan pelaku pelajar SD," kata Andri kepada wartawan, dikutip Sabtu (9/8/2025).

Berdasarkan laporan, GN menikam RI di bagian leher dengan menggunakan gunting. RI sempat dilarikan ke Puskesmas Pauh, namun nyawanya tidak tertolong.

"Korban meninggal dunia, sedangkan pelaku sudah diamankan dan akan dibawa ke Polres Muratara," jelas Andri.

Terkait motif yang melatarbelakangi tindakan pelaku, Andri mengatakan kepolisian masih mendalami hal tersebut.

"Motifnya masih didalami," jelasnya.

Lebih lanjut, pelaku yang masih di bawah umur ini akan ditindak dengan pendekatan khusus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.