Kembali Terjadi di Jawa Barat, Kali Ini 75 Pelajar di Bandung Barat Keracunan MBG

ERA.id - Dugaan keracunan seusai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Jawa Barat. Setelah ada kejadian dugaan keracunan di Kabupaten Garut, kini kasus serupa terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB), tepatnya di Kecamatan Cipongkor.

Mulanya, dugaan kasus keracunan tercatat 15 pelajar di SMK Pembangunan. Namun, berdasarkan data terbaru, jumlah bertambah hingga mencapai 75 pelajar dari beberapa sekolah.

Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sarihotimah mengatakan, mereka yang diduga mengalami keracunan ini berasal SMK Pembangunan Bandung Barat, Mts Darul Fiqri, SDN, dan PAUD.

Saat ini, para pelajar sudah mendapatkan perawatan di UGD Poned Puskesmas Cipongkor, Darurat (UGD) Poned Puskesmas Cipongkor, GOR Kantor Kecamatan Cipongkor, dan Pos Bidan Desa Sirnagalih. Sedangkan, 25 pelajar yang kondisinya memburuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cililin.

Ia berujar, pasien mulai berdatangan sejak pukul 12.06 WIB, dengan keluhan mual, pusing, sesak napas. Bahkan, beberapa dari mereka ada yang kejang setelah menyantap makanan dari program MBG yang dibagikan sekitar pukul 09.00 WIB.

“Pasien terus berdatangan, sekarang sudah 75 siswa. Tidak hanya dari SMK dan MTS, tapi juga dari SD Cipari,” ujar Yuyun, Senin (22/9/2025).

Dia mengaku mendapat laporan, ada beberapa pelajar yang mengeluhkan bahwa makanan yang mereka konsumsi berasal dari ayam yang sudah berbau asam.

Dengan begitu, penyebab dugaan keracunan itu berasal dari makanan yang tidak layak konsumsi. Walaupun, ia belum bisa memastikan penyebab pasti, karena hasil uji laboratorium belum ada.

“Kami masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan penyebab keracunan. Informasi awal dari siswa menyebutkan bau asam pada ayam yang diberikan,” ucapnya.