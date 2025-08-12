Tamu Hotel di Jogja Panik Terjebak Lift, Tertawa Usai Diselamatkan Damkar

ERA.id - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta mengevakuasi tiga orang yang terjebak di dalam lift hotel di kawasan Bausasran, Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, pada Senin siang kemarin.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.00 WIB saat lift yang mereka tumpangi mendadak berhenti.

"Dari laporan masuk ke kami ternyata mereka sudah terjebak sekitar 20 menit di dalam lift. Karena teknisi hotelnya sedang libur di luar kota, teknisi pengganti sepertinya kurang menguasai tentang problem itu akhirnya pihak hotel memanggil kami," ujar anggota Damkarmat Kota Yogyakarta, Marendra Asmoro Seto saat dikonfirmasi di Yogyakarta, Senin kemarin.

Satu regu tim rescue dari Mako Induk Damkarmat Balai Kota Yogyakarta yang terdiri atas lima orang kemudian bergegas menuju lokasi dengan membawa sejumlah peralatan seperti senter, linggis dan kunci lift.

Sesampainya di lokasi, menurut dia, petugas menemukan posisi kabin lift menggantung di lantai 3 hotel dan tuas manual macet.

Dengan kondisi seperti itu, lanjut Marendra, dirinya bersama tim harus membuat posisi lift dan pintu pada lantai terdekat sejajar terlebih dahulu secara manual.

Proses penurunan lift dilakukan secara manual dari ruang operator yang berada di lantai empat yang dipenuhi kabel dan instalasi rumit.

"Kami enggak berani buka kalau ruangan lift-nya belum bisa disejajarin. Jadi diturunkan manual dulu. Pas sudah sejajar dengan pintu, kelihatan korbannya, kedengaran minta tolong lalu kami buka," kata dia.

Dia menambahkan, sebelum membuka pintu, petugas menenangkan korban yang mulai cemas dan membuka sedikit celah pintu menggunakan linggis agar udara segar masuk ke dalam kabin.

"Walaupun memang lift itu masih ada udara sebenarnya, tapi kan ya pengap banget kalau enggak ada fentilasinya," ujarnya.

Marendra memperkirakan proses penyelamatan tiga tamu hotel itu berlangsung kurang lebih15 menit sejak tim tiba di lokasi. "Untungnya itu (tiga korban) masih muda-muda, jadi mentalnya sudah terbiasa. Malah pada ketawa-ketawa itu," katanya.

Ketiga korban yang disebut sebagai atlet bulu tangkis dengan usia rata-rata sekitar 20 tahun, ditegaskan Marendra, berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah lebih dari setengah jam terjebak di ruang tertutup. "Ketiganya enggak apa-apa, kondisinya juga baik," ujar Marendra.