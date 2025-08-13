Mayat Perempuan Ditemukan di Hutan Sampung Ponorogo, Ada Luka di Bagian Kepala

ERA.id - Kepolisian Resort Ponorogo, Jawa Timur menyelidiki kasus penemuan mayat perempuan muda setengah telanjang di pinggiran hutan Desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Selasa pagi (12/8/2025).

"Perkiraan usia korban antara 25 hingga 30 tahun. Dugaan sementara, korban meninggal pada malam sebelumnya," kata salah satu warga di lokasi kejadian, Tjondro.

Disebutkan, saat ditemukan kondisi korban sudah setengah telanjang di pinggir petak 99 RPH Tulung.

Penemuan tersebut pertama kali dilaporkan warga yang melintas untuk mencari pakan ternak.

Tim Satreskrim Polres Ponorogo bersama unit Inafis dan tenaga medis Puskesmas Sampung langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) setelah menerima laporan.

Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP [Nama], mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas korban dan penyebab kematian.

"Saat ini kami sedang mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan luka pada bagian kepala korban yang mengarah pada dugaan tindak kekerasan.

Namun, kepastian penyebab kematian akan menunggu hasil autopsi.

Polisi juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau mengetahui informasi terkait kejadian ini untuk segera melapor ke pihak berwajib.