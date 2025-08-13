Purwakarta Geger, Dea Tewas Mengenaskan, Sempat Lapor Polisi tapi Tak Direspons

ERA.id - Perempuan bernama Dea Permata Karisma (27) ditemukan tewas di rumahnya, di Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Selasa (12/8/2025) kemarin.

Keadannya mengenaskan. Badannya dipenuhi darah dengan sejumlah luka tusuk. Keluarga korban mengaku, Dea sempat menerima banyak ancaman pembunuhan. Dia juga kabarnya telah melapor ke polisi, namun tak kunjung ditindklanjuti.

‎"Sempat cerita, rumah tuh dilempari cat, kemudian juga orang yang ngancam itu pernah masuk ke dalam rumah juga," kata bapak Dea, Sukarno (65).

‎Sementara ibu Dea, Yuli Ismawati (55), mendukung ucapan suaminya soal pengancaman. Dia pernah menyarankan Dea untuk mengadu ke polisi dan memasang CCTV di rumahnya.

‎"Sudah lapor Babinsa, sampai ke Polsek Jatiluhur, tapi engga ada yang datang," kata Yuli sambil menangis.

Belakangan, polisi baru mendatangi rumah Dea, sewaktu korban telah meregang nyawa. Tim Inafis Polres Purwakarta tiba sejak sore kemarin dan langsung mengamankan barang bukti dan memeriksa saksi-saksi.

Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya belum mengungkap kondisi korban hingga kronologinya. Dia cuma bilang, pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Jenazah korban berujung dibawa ke RS Sartika Asih Bandung untuk dilakukan autopsi.