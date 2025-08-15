Misteri Tewasnya Dea yang Gegerkan Purwakarta Terungkap, Dibunuh Pembantu Sendiri

ERA.id - Polisi dari Polres Purwakarta menangkap membantu yang membunuh majikannya, Dea Permata Kharisma (27), di wilayah Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya mengekspos kasus tersebut di Mapolres Purwakarta, Kamis kemarin. Tersebutlah pelaku berinisial AM (25) saat itu. AM ditangkap pada hari yang sama sewaktu jasad Dea ditemukan.

Sebelumnya, pada Selasa (12/8), jasad Dea ditemukan di rumahnya di Komplek Perumahan PJT II, Blok D, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, pada Selasa (12/8).

"Jadi selama kurang dari 24 jam, pelaku pembunuhan berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polres Purwakarta dan Polsek Jatiluhur," katanya.

Kapolres menyebutkan, pelaku yang tercatat sebagai warga Kelurahan Ciseureuh, Purwakarta merupakan orang terdekat korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Pelaku yang sudah tinggal selama sekitar setahun bersama korban dan suaminya di rumah tersebut awalnya menanyakan tentang upah kerja sebesar Rp500 ribu yang belum dibayarkan. Namun pertanyaan pelaku tidak ditanggapi oleh korban.

"Karena kesal pertanyaannya tidak ditanggapi, pelaku kemudian mengambil palu untuk membuat pingsan korban. Kemudian palu tersebut dipukulkan ke bagian belakang korban, namun korban tidak pingsan. Lalu pelaku menghantamkan kembali palu tersebut hingga korban tak berdaya," kata Kapolres.

Setelah itu pelaku keluar rumah untuk membuang barang bukti berupa handphone korban dan barang bukti lainnya.

Menurut dia, motif pelaku tega menghabisi nyawa majikannya sendiri itu karena faktor kesal dan sakit hati.

Kini pelaku ditahan di rumah tahanan Mapolres Purwakarta, dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.