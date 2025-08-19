Viral Bocah di Gowa Mengais Kue Sisa Saat Peserta Upacara 17 Agustus Tinggalkan Lapangan

ERA.id - Ada dua orang anak cowok mengais sisa kue bekas tamu peserta upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Lapangan Hasanuddin, Jl Tumanurung, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Videonya viral di berbagai platform. Belakangan diketahui, mereka yakni Syamsul(7) kelas 1 dan Muh Aidil (7) kelas 2 di sekolah yang sama, SD Inpres Bertingkat. Mereka tinggal di Komplek Agus Salim, Jl Beringin, Kecamatan Somba Opu, Gowa, sekisar 1,3 kilometer dari lapangan upacara.

Saat ditemui Senin kemarin, Syamsul dan Aidil mengaku tidak tahu dirinya bakal viral. Barulah sang kakak, Mila (18), memberi tahu kalau video mereka sudah beredar di mana-mana.

Orang tua Syamsul seorang pedagang sayur. Bapaknya bernama Dorra Daeng Ngempo (52), ibunya bernama Sarifah Daeng Lebang (48). Mereka tinggal di kontrakan selama 20 tahun terakhir.

Sementara orang tua Aidil Ansar Daeng Tawang (41) dan Suniati Daeng Layu (39). Ansar adalah buruh kasar dan Sunniati ibu rumah tangga.

Soal kue-kue yang dibawa anaknya, Sunni yang ditemui mengaku sangat menikmati itu. "Katanya dikasih sama orang upacara," sebutnya.