Kepepet Bayar Kos, Pria di Makassar Curi Sepatu Mewah Perwira TNI, Dijual Lagi Rp85 Ribu

ERA.id - Seorang pria lanjut usia bernama Sainal Jayadi (57) di Makassar nekat membobol rumah perwira TNI hanya demi mencuri sepatu pada Senin (14/7/2025) dini hari di kompleks perumahan perwira TNI.

Pelaku ditangkap tim Resmob Polsek Mamajang di kawasan Jalan Mappanyukki, Makassar, pada Senin (18/8/2025) malam, setelah aksinya terekam kamera CCTV.

Tampak Sainal memanjat pagar rumah korban lalu mengambil lima pasang sepatu dari teras. Kerugian ditaksir mencapai Rp9,1 juta.

"Pelaku teridentifikasi dari rekaman CCTV. Saat diamankan, pakaiannya sama dengan yang digunakan ketika mencuri," ujar Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Wahiduddin, Kamis (21/8/2025).

Hasil pemeriksaan mengungkap, Sainal menjual sepatu curiannya dengan harga jauh di bawah pasaran. Satu pasang sepatu dilepas hanya Rp85 ribu dengan cara menghentikan mobil di jalan. Uang hasil penjualan dipakai untuk membayar kos di Jalan Veteran Selatan, Makassar.

Polisi juga menemukan dugaan aksi serupa di kawasan Jalan Tupai. Namun, korban di lokasi itu tidak membuat laporan resmi.