Dijual Rp300 Jutaan, Perusahaan Barang Mewah Frank Ocean Rilis Cincin Emas untuk Kelamin Pria, Begini Kalau Dipakai

ERA.id - Homer, perusahaan barang mewah milik Frank Ocean merilis aksesori berupa cincin emas untuk kelamin pria.

Peluncuran cincin emas itu pun langsung memunculkan kontroversi. Akan tetapi purusahaan barang mewah milik rapper ternama asal Amerika itu tetap akan memasarkan produknya.

Koleksi terbaru dari Homer ini sudah mulai dijual ke pasaran sejak awal Agustus 2022. Cincin yang diberi nama XXXL H-Bone Ring itu terbuat dari bahan emas 18 karat.



Cincin untuk alat kelamin pria itu dijual seharga US$25 ribu atau Rp371 juta.

Lewat akun Instagramnya produk itu ditampilkan on model. Hanya saja gambar tetap diblur muenyusaikan dengan aturan dan norma.



"XXXL H-BONE RING http://WWW.HOMER.COM CALL OR SIGNAL 212 410 3300 PHOTO: frank "PACO" ocean SEND US YOUR EPK [email protected]," tulis akun resmi Instagram Homer yang dikutip pada Rabu (10/8).





Cincin emas khusus untuk alat kelamin pria ini tersedia dalam beberapa model dan bentuk.



Melansir Financial Times, Ocean sempat membagikan cerita soal perusahaan emas yang dirintisnya.



Dalam kesempatan tersebut, Ocean mengaku ingin menjadikan Homes sebagai perusahaan barang mewah yang berkualitas.



"Saya tidak ingin pekerjaan kami menjadi lebih murah daripada Cartier," ujar Ocean.



Bentuk cincin emas khusus untuk alat kelamin pria yang dirilis Frank Ocean bisa dilihat dengan klik link INI.





