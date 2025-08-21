Kereta Tabrak Minibus di Padang SUmbar, Dua Orang Tewas di Lokasi

ERA.id - Kecelakaan kereta api dengan satu unit minibus yang terjadi di kawasan Jati, Padang Timur Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Kamis sekitar pukul 11.30 WIB, mengakibatkan dua orang tewas.

Dalam kejadian tersebut dilaporkan bahwa dua penumpang minibus meninggal dunia usai mengalami benturan langsung dengan kereta api.

"Benar telah terjadi kecelakaan antara kereta api dengan satu unit minibus di kawasan Jati pada siang tadi," kata Kepala Polsek Padang Timur AKP Harmon di Padang, Kamis (21/8/2025).

Ia menerangkan minibus nahas dengan warna putih tersebut saat kecelakaan berisi tujuh orang. Dua di antara korban dilaporkan meninggal dunia, salah satu korban yang meninggal dunia diketahui adalah puteri dari Kapolresta Solok.

Sementara korban lainnya telah dilarikan ke rumah sakit usai kejadian, dan sampai saat ini masih menjalani penanganan medis.

Kejadian tersebut berawal ketika minibus datang dari arah Jati Parak Salai, hendak melintasi rel kereta api menuju Jalan Raya Jati.

Namun setibanya di perlintasan kereta api mobil tertabrak oleh kereta api bandara yang datang dari arah Simpang Haru menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Mobil dilaporkan sempat terseret oleh kereta api sekitar sepuluh meter dari titik tabrakan, akibatnya minibus mengalami kerusakan parah pada bagian kiri.

Kejadian kecelakaan itu menyita perhatian warga setempat serta pengendara yang melintas di lokasi kejadian karena merupakan jalur ramai.

Personel Kepolisian telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengambil keterangan saksi mata dalam rangka penyelidikan lebih lanjut.