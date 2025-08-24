Tragis! Pria di Maros Sulsel Tewas Ditebas Kakak Ipar dan Keponakan Usai Cekcok Rumah Tangga

ERA.id - Pria bernama M Masdar bin M Mustari (40) ditemukan tewas bersimbah darah di Dusun Biring Jene, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Jumat malam (22/8/2025) lalu.

Korban mengalami luka parah di kepala dan tikaman di pinggang kiri yang menembus jantung. Polisi mengungkap pelaku pembunuhan adalah kakak ipar dan keponakannya sendiri, yakni Sembang bin Tobo Cabba (45) dan anaknya, Muh Saiful (20).

Kasat Reskrim Polres Maros, Iptu Ridwan Farel, mengatakan peristiwa itu dipicu sakit hati lantaran korban kerap memperlakukan buruk istrinya, Rahmatia, yang juga saudara kandung pelaku Sembang.

“Keduanya menggunakan parang dan badik untuk menyerang korban. Sembang menebas kepala korban, sementara anaknya menikam hingga menembus jantung,” kata Ridwan, Minggu (24/8/2025).

Peristiwa ini pertama kali diketahui adik korban, Hartoyo, setelah mendapat kabar dari rekan kerja korban. Ia kemudian melapor ke Polsek Moncongloe.

Polisi bergerak cepat hingga berhasil menangkap Muh Saiful di rumahnya pada Sabtu dini hari sekitar pukul 03.30 WITA. Sementara ayahnya sempat melarikan diri, namun akhirnya menyerahkan diri usai dibujuk keluarga.

“Keduanya kini diamankan di Polres Maros untuk diproses hukum,” tegas Ridwan.

Hasil penyelidikan mengungkap peristiwa bermula dari cekcok rumah tangga antara korban dan istrinya lewat telepon. Saat tiba di rumah, pertengkaran memanas hingga memicu kedatangan keluarga besar. Saat itulah Sembang dan anaknya menyerang Masdar hingga tewas.