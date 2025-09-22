Mantan Istrinya Akan Menikah Lagi, Pria di Pacitan Habisinya Nyawa Mantan Mertuanya dan Lukai 4 Orang

ERA.id - Kepolisian Resor Pacitan, Jawa Timur, terus memburu WW (38), terduga pelaku pembunuhan mantan mertua yang juga melukai empat anggota keluarga mantan istri di Desa Temon, Kecamatan Arjosari.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar, mengatakan, pencarian sejauh ini dilakukan bersama warga setempat, namun petugas menghadapi kesulitan karena kondisi hutan yang lebat dan gelap.

"Masyarakat ikut membantu. Tapi pencarian terkendala medan hutan yang luas dan minim penerangan," ujar dia, Senin (22/9/2025).

Sebagai informasi, peristiwa tragis itu terjadi Sabtu malam (20/9) saat WW mendatangi rumah mantan istrinya, Miswati. Tanpa banyak bicara, pelaku langsung menyerang dengan senjata tajam.

Tiwi, mantan mertua pelaku, tewas di lokasi akibat luka sayatan di leher. Empat korban lain yakni mantan istri, ipar, dan keponakan mengalami luka serius dan dirawat di RSUD dr. Darsono.

Menurut Ayub, dugaan sementara motif pelaku berkaitan dengan persoalan rumah tangga.

"Pelaku sakit hati karena perceraian dan rencana mantan istrinya untuk menikah lagi," kata dia.

Polisi telah menyita sejumlah barang bukti dan terus menyisir kawasan hutan di sekitar Desa Temon.

Selain melukai beberapa orang, pelaku diduga membawa Bima (17), anak korban, yang hingga kini belum ditemukan.