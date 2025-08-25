Pesawat kargo Amole Air di Puncak Papua Tengah Tabrak Pos hingga Terbakar, Diduga Kehilangan Keseimbangan

ERA.id - Kapolres Puncak Kompol Mardi Marpaung mengatakan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dijadwalkan pada Selasa (26/8) tiba di Ilaga untuk menyelidiki terbakarnya pesawat kargo Amole Air, di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Senin

"Pesawat dengan nomor penerbangan PK-PPI itu terbakar setelah pesawat tersebut mendarat dan menabrak Pos Portal Kopasgat Bandara Aminggaru Ilaga," kata Kapolres Puncak Kompol Mardi Marpaung di Jakarta, Senin (25/8/2025).

Dihubungi dari Jayapura, Kapolres Puncak mengatakan, dari laporan yang diterima pesawat nahas itu menabrak pos karena kehilangan keseimbangan saat hendak mendarat.

Bangkai badan pesawat nahas itu saat ini sudah dievakuasi ke pinggir bandara agar tidak mengganggu operasional di Bandara Aminggaru yang dijadwalkan kembali normal pada Selasa (26/8).

Menurut Kapolres, operasional bandara hanya melayani satu penerbangan pada Senin untuk mengevakuasi pilot Andi Rezhar dan teknisi Amianus.

"Kru pesawat Amole Air sudah dievakuasi ke Timika," kata Kapolres.