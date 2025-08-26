Balasan Telkom Usai Warga Merauke Lemparkan Batu ke Kantor Telkomsel Imbas Buruk Jaringan

ERA.id - Buruknya jaringan internet Telkomsel di Merauke, Papua Selatan, membuat warga mengamuk dan akhirnya melempar kantor perusahaan telekomunikasi pelat merah tersebut dengan batu hingga kayu pada Kamis.

Bagaimana tidak, persoalan yang dimulai sejak 16 Agustus silam ini, ternyata bukan kali pertama. Masalah sering terjadi. Awalnya pada 2016 lalu yang terparah pada 2023 lalu, selama dua bulan jaringan internet terganggu.

Alasan gangguan itu diklaim karena ditemukan kerusakan kabel Sistem Komunikasi Kabel Laut-Sulawesi Maluku Papua Cable System (SKKL-SMPCS) di ruas Sorong-Merauke.

Dampak dari buruknya jaringan tersebut, sejumlah usaha banyak yang merugi dan berjalan tak seperti biasanya. Mulai dari pengembangan konten dari kreator, pedagang makanan via online, hingga tukang ojek online.

Merespons keberingasan masyarakat, PT Telekomunikasi (Telkom) langsung menyiapkan posko merah putih di sekitar area kantor gubernur dan Polres Merauke.

"Kami target pemulihan layanan internet di Kabupaten Merauke dan sekitarnya pada awal September 2025," kata SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza dalam siaran pers, di Jayapura, Sabtu silam.

"Kami target penyelesaian tahap awal perbaikan dan selambat-lambatnya pada minggu pertama September kemudian dilanjutkan dengan tahap permanen untuk memastikan kualitas layanan yang lebih optimal," ujarnya pula.

"Kami Telkom Group juga telah menyiapkan mekanisme kompensasi khusus bagi pelanggan terdampak. Dan bagi pengguna kartu Telkomsel, kompensasi yang diberikan meliputi perpanjangan masa aktif kartu pelanggan Telkomsel Prabayar di wilayah terdampak tanpa perlu melakukan pengisian pulsa," katanya lagi.

Dia menambahkan, adanya bantuan komunikasi paket 1000 SMS ke seluruh pelanggan Telkomsel Prabayar di wilayah terdampak dengan hanya Rp1 (satu rupiah) melalui UMB *888*20#. Kemudian paket SMS ini dapat diklaim setiap hari satu kali selama masa gangguan.

"Setelah periode gangguan berakhir, Telkomsel juga akan memberikan kompensasi kuota data bagi pelanggan yang berhak sesuai ketentuan yang akan diatur kemudian," ujarnya lagi.

Dia menjelaskan, sementara itu bagi pelanggan IndiHome, diberikan potongan tagihan prorata sesuai durasi penurunan kualitas layanan, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk pelanggan segmen B2B, kompensasi juga akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, ujarnya lagi.