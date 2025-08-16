Menyedihkan, Jaringan Telkomsel Memburuk di Papua

ERA.id - Jaringan telekomunikasi dari Telkomsel memburuk di Papua. Penyebabnya karena gangguan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi-Maluku-Papua Cable System ruas Sorong–Merauke.

General Manager Region Network Operations and Productivity Telkomsel Maluku and Papua Yasrinaldi di Jayapura, Sabtu (16/8/2025) mengatakan, gangguan terjadi pada pukul 06.00 WIT (pukul 04.00 WIB) berupa double shunt fault yang teridentifikasi terjadi di dua titik, yakni di sekitar Sorong dan Merauke.

"Di mana dengan kedalaman bervariasi antara 50 hingga 500 meter dan sumber penyebab gangguan masih dalam tahap investigasi," katanya.

Menurut Yasrinaldi, dengan kondisi tersebut maka berdampak pada penurunan kualitas layanan di sejumlah wilayah Papua bagian selatan, termasuk Merauke, Timika, dan Kaimana.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas penurunan kualitas layanan Telkomsel di beberapa wilayah Tanah Papua," ujar dia.

Sementara itu, EVP Telkom Regional V Amin Soebgayo mengatakan mereka menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pelanggan TelkomGroup akibat gangguan SKKL tersebut.

"Kami memahami betapa pentingnya layanan komunikasi digital bagi masyarakat, khususnya di wilayah Papua bagian selatan. Karena itu, seluruh tim kami bekerja maksimal untuk mempercepat pemulihan layanan agar pelanggan dapat kembali menikmati konektivitas dengan optimal," katanya.

Menurut Amin, langkah awal yang Telkom lakukan yakni menyiapkan jalur cadangan dengan kapasitas terbatas. "Kami menerapkan pengaturan prioritas layanan (Quality of Service/QoS) agar konektivitas penting (voice dan sms) tetap berjalan," ujar dia.

Telkom juga telah menyiapkan langkah pemulihan, termasuk pengaturan trafik, penambahan kapasitas melalui jaringan Palapa Ring Timur dan satelit, serta persiapan kapal khusus untuk pekerjaan perbaikan teknis SKKL, katanya, menjelaskan.

"Telkom akan terus memberikan pembaruan informasi secara berkala dan berkomitmen untuk menjaga kelancaran layanan telekomunikasi digital bagi seluruh masyarakat," katanya lagi.