Kasus Kematian Janin dalam Kandungan di RSUD Linggajati, Polisi: Ada Indikasi Kelalaian Dokter

ERA.id - Kasus kematian janin dari seorang pasien berinisial IR di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Linggajati, Kuningan, Jawa Barat, menemui titik terang. Polisi mengungkap ada dugaan kelalaian praktik kedokteran dalam kasus tersebut.

Kapolres Kuningan AKBP Ali Akbar mengatakan temuan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik terhadap 14 orang saksi terkait kasus dugaan kelalaian medis yang sempat menimbulkan keresahan masyarakat.

"Dari pemeriksaan saksi, dugaan sementara ditemukan indikasi praktik kedokteran yang tidak memenuhi standar," katanya, dikutip Antara, Rabu (27/8/2025).

Lalu, kata Ali, pihaknya akan melibatkan tenaga ahli untuk memperbarui hasil penyelidikan, sehingga proses penanganan perkara itu bisa lebih komprehensif.

Kapolres menyampaikan penyidik dalam waktu dekat juga akan melaksanakan audiensi untuk memperdalam keterangan dan memastikan proses hukum pada kasus ini berjalan transparan.

"Ke depan kami akan melakukan pemeriksaan ahli," tegasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan sebelumnya telah membentuk tim independen guna melakukan investigasi lanjutan secara menyeluruh atas kasus tersebut.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengatakan langkah itu ditempuh sebagai tindak lanjut dari audit internal, serta pembahasan lintas organisasi profesi yang menilai perlu adanya pendalaman baik dari sisi medis maupun manajerial.

"Demi menjamin objektivitas investigasi, kami meminta bantuan majelis disiplin profesi di tingkat pusat sebagai tim independen," katanya.

Dian menjelaskan audit internal di RSUD Linggajati telah dilakukan sah pada tanggal 2 dan 16 Juli 2025 oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama sejumlah organisasi profesi terkait.

Menurut dia, hasil audit menunjukkan adanya aspek teknis yang harus dikaji lebih dalam sehingga tim menilai investigasi lanjutan menjadi kebutuhan mendesak.

Untuk mendukung hal tersebut, kata dia, pemerintah daerah memutuskan menonaktifkan sementara Direktur RSUD Linggajati hingga proses investigasi selesai.

"Keputusan ini bukan sanksi, tetapi komitmen kami agar tim investigasi dapat bekerja secara independen," ujarnya.

Ia juga menyampaikan duka cita kepada keluarga pasien, sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat atas peristiwa yang menimbulkan keresahan itu.

Dia menuturkan kasus ini bermula ketika seorang ibu hamil berinisial IR, kehilangan janin setelah dua hari mengalami pecah ketuban tanpa penanganan medis di RSUD Linggajati pada pertengahan Juni 2025.

“Kejadian itu mendapat sorotan publik setelah diunggah melalui media sosial,” ucap dia.