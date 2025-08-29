DPRD Makassar Ludes Dibakar Massa, Dua Pegawai Pemerintah Tewas

ERA.id - Demonstrasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ricuh dan berujung pada pembakaran gedung DPRD Kota Makassar, Jumat (29/8/2025).

Kobaran api membesar dan melahap atap DPRD Makassar. Puluhan kendaraan, baik mobil dan motor di lokasi kejadian, juga tak luput jadi sasaran keberingasan massa.

Selain itu, ada juga yang memanfaatkan kesempatan genting dengan menjarah barang-barang seperti laptop, dompet, hingga perlengkapan pribadi lainnya.

Kericuhan ini terjadi di Jalan AP Pettarani sekitar pukul 09.30 WITA. Suasana mencekam membuat sejumlah warga sekitar panik dan memilih menjauh dari area kejadian.

Tak lama kemudian, dalam hitungan jam, dua aparatur pemerintah diketahui tewas setelah terjebak di dalam gedung parlemen Makassar itu.

Kedua korban diketahui nekat melompat dari lantai empat demi menyelamatkan diri dari kobaran api. Sayangnya, nyawa mereka tak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit.

Korban pertama adalah Budi, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berjaga di lokasi. Sementara satu korban lainnya merupakan pejabat eselon, Kepala Seksi di Kecamatan Ujung Tanah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, membenarkan kabar duka tersebut. “Benar, dua orang korban meninggal dunia. Satu Satpol dan seorang Kepala Seksi di Kecamatan Ujung Tanah,” ujarnya, Jumat (29/8/2025).

Selain dua korban meninggal, sejumlah orang lainnya dilaporkan mengalami luka serius. Beberapa di antaranya masih dirawat intensif di rumah sakit. “Kami masih menunggu perkembangan kondisi korban lainnya,” tambah Dahyal yang juga mantan Sekretaris DPRD Makassar.