Mau Bunuh Diri, Pria di Sambas Lompat dari Tower 35 Meter, Ujungnya Selamat

ERA.id - Seorang pria berinisial SLS (21) selamat usai melompat dari tower setinggi 35 meter di Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Sambas, Kalimantan Barat, Sabtu 30 Agustus 2025 sore.

Setelah mencelakai dirinya, SLS langsung dilarikan ke RSUD Sambas. Masih menjadi pertanyaan saat ini, mengapa dia mencoba membunuh diri. Polsek Sambas yang menangani peristiwa ini masih memeriksa korban.

Peristiwa ini awalnya diketahui warga sekitar yang melaporkan kepada Ketua RT setempat. Tak lama, SLS sudah terekam kamera sejumlah warga sewaktu terjatuh dari ketinggian.

Kapolres Sambas, AKBP Wahyu Jati Wibowo melalui Kapolsek Sambas Kompol Dicky Zulkarnain mengatakan, saat ini korban masih dirawat dan terus dipantau.

Kompol Dicky Zulkarnain mengungkapkan, dari keterangan rekan korban, diketahui bahwa korban memiliki permasalahan pribadi. "Pada pakaian korban juga ditemukan sebuah tulisan yang berisi ungkapan perasaan kepada keluarganya," kata Kompol Dicky Zulkarnain.

"Kami turut prihatin atas kejadian ini. Polres sambas telah melakukan penanganan sesuai prosedur, mulai dari olah TKP hingga pemeriksaan saksi," tegasnya.

Dia berharap kondisi korban segera pulih. Dia juga mengajak masyarakat untuk saling peduli serta memberikan perhatian kepada keluarga, sahabat, dan lingkungan sekitar.

"Agar tidak ada yang merasa sendiri atau tertekan hingga nekat melakukan tindakan membahayakan diri,” ungkap Kapolsek.