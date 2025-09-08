Kecelakaan Bus Pariwisata ALS di Tol Padang-Sincin, Dua Orang Tewas di Lokasi

ERA.id - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatra Barat (Sumbar) menyebutkan telah terjadi kecelakaan yang dialami bus pariwisata ALS di pintu keluar Jalan Tol Padang-Sincin pada Minggu (7/9) sekitar pukul 23.30 WIB.

"Telah terjadi kecelakaan di kawasan tol Padang-Sicincin malam tadi, sekarang sedang ditangani oleh jajaran Polres Padang Pariaman," kata Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar Kombes Pol HM Reza Chairul Akbar Sidiq di Padang, Senin (8/9/2025).

Ia mengatakan peristiwa kecelakaan nahas tersebut kini dalam tahap penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh petugas lalu lintas kepolisian.

Reza menyebutkan pada kecelakaan bus pariwisata dengan nomor polisi BK 7444 UA itu korban yang meninggal dunia sebanyak dua orang, dan data tersebut masih bersifat sementara karena masih menunggu perkembangan resmi dari kepolisian.

Dua korban yang meninggal dunia diketahui masih berumur 17 tahun dan 11 tahun, keduanya berjenis kelamin laki-laki yang berasal dari Sumatra Utara (Sumut).

Bus tersebut dikabarkan memang membawa rombongan atlet karate dari wilayah Sumut untuk mengikuti kejuaraan atau pertandingan di Kota Padang.

Namun nahas bus tersebut mengalami kecelakaan tunggal ketika melintas di jalan Tol Padang-Sicincin, tepatnya di pintu keluar tol.

Bus pariwisata dengan warna oranye itu dilaporkan hilang kendali saat berada di lokasi kejadian, sehingga menabrak pembatas jalan.

Polisi belum merilis data terbaru berapa jumlah total penumpang yang dibawa oleh bus pariwisata pada saat kejadian, namun dari data terakhir diketahui mencapai 30 orang.

Dengan rincian korban yang meninggal dunia sebanyak dua orang, sedangkan korban yang mengalami luka ringan sebanyak 29 orang.

Puluhan korban yang mengalami luka ringan kini telah berada di rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan serta pertolongan medis.