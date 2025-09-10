Pelajar di Banten Kritis Usai Dilempar Helm oleh Polisi, Pelaku Cuma Didemosi

ERA.id - Polisi dari Polda Banten, Bripda Abi Kurniawan disanksi demosi selama lima tahun pada sidang kode etik terkait kasus pelemparan helm terhadap seorang pelajar bernama Violent Agara Casttilo yang mengakibatkan korban mengalami kecelakaan hingga kritis.

Dalam amar putusannya, selain demosi, Bripda Abi juga dijatuhi sanksi penundaan kenaikan pangkat selama dua tahun, penundaan pendidikan satu tahun, serta penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol. Didik Hariyanto di Kota Serang, Rabu (10/9/2025), membenarkan putusan tersebut. "Hukuman atau sanksi administratif berupa demosi sampai penundaan pangkat dan pendidikan," katanya.

Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dipimpin Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Banten Komisaris Besar Polisi Murwoto.

Didik menegaskan perbuatan Bripda Abi Kurniawan dikategorikan tercela. Ia diwajibkan meminta maaf kepada pimpinan Polri dan keluarga korban. "Dia menerima dan tidak mengajukan banding," ujarnya.

Kasus ini bermula saat 29 personel Direktorat Samapta Polda Banten melaksanakan patroli di wilayah hukum Polresta Serang Kota pada Minggu 28 Agustus dini hari silam. Informasi dari masyarakat menyebut adanya balap liar di sekitar Jalan Palima–Pakupatan.

Menurut Murwoto, sekitar pukul 02.15 WIB, tim patroli dibagi menjadi dua kelompok. Saat tiba di lokasi, sejumlah remaja yang diduga terlibat balap liar melarikan diri dengan sepeda motor. "Dari arah berbeda, tim dua melihat kendaraan roda dua tanpa lampu utama melaju ke arah petugas," katanya.

Dalam situasi itu, Bripda Abi melempar helm hingga mengenai pengendara, yang kemudian diketahui adalah Violent Agara Casttilo. Akibat insiden tersebut, korban terjatuh dan mengalami luka serius hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Hingga kini, korban masih dirawat dalam kondisi kritis. Polda Banten menyatakan akan terus mendampingi keluarga korban sekaligus menegaskan komitmen penegakan disiplin terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.