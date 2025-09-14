Syukuran Kelulusan Berujung Maut, Bus Karyawan RSBS Kecelakaan di Lereng Bromo, Delapan Orang Tewas

ERA.id - Rombongan bus yang membawa karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember, mengalami kecelakaan di lereng Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (14/9). Delapan orang dilaporkan tewas akibat insiden ini.

Direktur RS Bina Sehat Faida membenarkan kejadian tersebut bahwa kecelakaan itu merupakan rombongan karyawan RSBS yang liburan di Gunung Bromo.

"Mereka infonya turun dari Gunung Bromo setelah tasyakuran kelulusan S1," katanya, dikutip Antara, Minggu (14/9/2025).

Belasan penumpang yang mengalami luka-luka telah dievakuasi ke berbagai fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo hingga RS Arrozi Probolinggo.

"Beberapa orang kritis. Kami sedang di Probolinggo membawa 18 ambulans dengan patwal untuk mengevakuasi korban yang mengalami luka-luka)," ucap mantan Bupati Jember itu.

Faida mengatakan pihaknya sudah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah M. Saleh Kota Probolinggo dan mengidentifikasi jenazah korban.

Hasil sementara identifikasi korban yang meninggal dunia yakni

1. Hesty P ahli gizi RSBS

2. Arti perawat HD RSBS

3. Hendra CS RSBS

4. Istri Hendra CS RSBS

5. Anak Hendra CS RSBS

6. Anak perawat Maria

​​​​​​"Ada tujuh jenazah yang meninggal di lokasi kejadian, namun satu jenazah belum berhasil kami identifikasi," jelasnya.

Ia mengatakan satu korban meninggal di rumah sakit belum juga dapat diketahui identitasnya.