Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno Meninggal Dunia di Usia 90 Tahun

ERA.id - Wakil Presiden (Wapres) ke-6 RI Try Sutrisno meninggal dunia pada Senin (2/3/2026) pagi. Try Sutrisno tutup usia di usia 90 tahun.

Kepergian Wapres ke-6 RI ini dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang turut berduka cita atas atas wafatnya Wakil Presiden (Wapres) Ke-6 RI Try Sutrisno. Try Sutrisno menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta, pada Senin pagi.

"Benar (Wapres Ke-6 Try Sutrisno meninggal dunia). Kita berdukacita sangat mendalam," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Mensesneg juga turut menyampaikan bahwa pemerintah telah menginstruksikan kepada RSPAD Jakarta, Komando Garnisun Tetap I/Jakarta, dan Kementerian Sekretariat Negara untuk memberikan perhatian terbaik kepada almarhum, termasuk mengenai proses-proses terkait pemulasaraan jenazah dan pemakaman yang akan disertai dengan upacara militer.

"Saya sudah minta RSPAD, Garnisun, Setneg, untuk memberikan atensi terbaik," tuturnya.

Wakil Presiden Ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

Kabar mengenai wafatnya Try Sutrisno pertama kali disampaikan oleh pihak keluarga, kemudian juga oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Informasi itu kemudian dibenarkan oleh beberapa pejabat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Dalam informasi tersebut, jenazah Wapres Ke-6 Try Soetrisno akan dimandikan di RSPAD, kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat.

"Mohon dimaafkan segala kesalahan dan khilaf almarhum semasa hidup. Semoga amal ibadah Almarhum diterima di sisi Allah SWT. Kami mohon doa dari Bapak Ibu sekalian agar Almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya. Amin, Amin, Amin YRA," demikian petikan isi pesan berantai yang mengabarkan wafatnya Wapres Ke-6 Try Sutrisno dari pihak keluarga.