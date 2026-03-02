Tasya Farasya Minta Maaf Usai Dituding Putus Rezeki Konten Kreator 'Halo Kakak', Akui Tidak Bijak

ERA.id - Selebgram Tasya Farasya akhirnya meminta maaf setelah dituding memutus rezeki orang lewat pernyataan yang viral di Threads. Tasya mengakui dirinya kurang bijak dalam menyampaikan pendapat.

Permintaan maaf itu disampaikan Tasya Farasya beberapa hari lalu setelah ucapannya yang dinilai membongkar trik marketing tentang konten 'Halo Kakak' menuai pro kontra. Tasya tidak menyadari perkataannya berdampak sangat luas dan mengakui ia tidak bijak dalam bersikap.

"Guyssss, ini udah jadi rame banget yaa dan narasinya udah ke mana-mana. Aku minta maaf kalua dampak dari perkataan aku menyinggung berbagai pihak dan individu," tulis Tasya di akun Threads miliknya, dikutip Senin (2/3/2026).

"Aku benar-benar jadi menyadari betapa impactful-nya ucapan aku walaupun gak ada niatan bikin situasi sebesar sekarang. Aku akuin kalua cara penyampaian aku kurang bijak," lanjutnya.

Di sisi lain, Tasya menekankan bahwa dirinya tetap berpegang teguh pada transparansi dalam bekerja sebagai influencer.

"Aku punya respect pada sesame content creator. Namun, aku juga akan tetap bersikap firm dengan seluruh values dan transparansi dalam endorsement yang aku pegang," tegasnya.

Lebih lanjut, ibu dua anak ini mengatakan bahwa ia akan belajar dari kejadian ini untuk bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikann pendapat.

"Pastinya aku belajar dari kejadian ini supaya bisa lebih mawas dengan caraku menyampaikan pendapat atau values aku kedepannya. Thank you," pungkasnya.

Sebelumnya, Tasya Farasya membuat unggahan di akun Threads-nya tentang mendapat tawaran untuk konten 'Halo Kakak' milik Bunga Sartika. Tasya secara terang-terangan menyebut ia ditawari bayaran demi masuk konten tersebut.

"Gue pernah ditawarin dibayar buat 'halo kakak kakak kakak boleh spill skincare-nya kak?' Gue tolak cetasss," tulis Tasya.

Unggahan itu lantas viral dan menuai pro kontra hingga Bunga Sartika memilih mundur dari posisinya sebagai pembawa acara. Bunga meminta maaf apabila selama membuat konten tentang produk kecantikan menimbulkan rasa tidak nyaman dan kekecewaan.

"Halo, Kak. Aku sadar, ada bagian dari cara aku

menyampaikan konten yang bikin banyak orang ngerasa gak nyaman, kecewa. Dan itu jadi tanggung jawab aku sepenuhnya," ujar Bunga di video TikTok-nya.

Bunga lantas menjelaskan sejak awal membuat konten tujuannya hanya untuk menghibur. Namun di sisi lain ia menyadari tindakannya membuat konten sering kali menimbulkan dampak yang tidak baik.

Atas dasar tersebut yang juga dikuatkan dengan pernyataan Tasya Farasya tentang mendapat bayaran untuk konten 'Halo Kakak', Bunga memilih untuk mundur.

"Terima kasih masukan-masukan kalian, kritik, juga dukungan. Dengan segala pertimbangan, aku, Bunga Sartika, memutuskan untuk mundur sebagai host di Quezely," tutur Bunga.