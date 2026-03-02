Inggris Izinkan Amerika Serikat Pakai Pangkalan Militer Lawan Iran, Ini Alasannya

ERA.id - Pemerintah Inggris memberi lampu hijau kepada Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militer mereka untuk mencegah rudal Iran. Izin itu diberikan sering meningkatnya serangan dari Iran.

Perdana Menteri Inggris Keir Stramer mengatakan Amerika Serikat meminta izin untuk memakai pangkalan Inggris. Permintaan ini pun disetujui demi mencegah Iran menembakkan rudal di seluruh wilayah.

"Kami telah mengambil keputusan untuk menerima permintaan ini untuk mencegah Iran menembakkan rudal di seluruh wilayah, membunuh warga sipil yang tidak bersalah, membahayakan nyawa warga Inggris, dan mengenai negara-negara yang tidak terlibat," kata Starmer dalam sebuah pernyataan, dikutip Anadolu, Senin (2/3/2026).

Stramer menambahkan dasar dari keputusan Inggris memberikan izin ini demi pertahanan diri kolektif dari sekutu lama dan melindungi nyawa warga Inggris.

Diketahui serangan gabungan AS-Israel terjadi pada 28 Februari 2026. Oprasi militer yang dijuluki dengan Roaring Lion ini menargetkan objek vital yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Iran lantas meluncurkan ratusan rudal balistik dan drone ke wilayah Israel sebagai balasan. Bahkan Iran juga turut melepaskan rudal ke wilayah Uni Emirat Arab hingga Dubai.