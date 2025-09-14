Geger Penemuan Dua Mayat di Kebun Alpukat di Singkawang, Ternyata Sempat Dilaporkan Hilang

ERA.id - Warga Singkawang, Kalimantan Barat, dihebohkan dengan penemuan dua mayat yang terkubur di kebun alpukat, Sabtu (13/9). Dua mayat itu sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya.

"Dua mayat itu ditemukan warga yang sempat curiga melihat adanya gundukan sampah rumput dan batu di kebun tersebut," kata Kepala Kepolisian Sektor Singkawang Selatan Inspektur Polisi Satu Aditya Arya Nugroho, dikutip Antara, Minggu (14/9/2025).

Aditya menjelaskan warga yang curiga kemudian menggali gundukan tanah tersebut. Setelah gundukan tanah itu digali, warga terkejut mendapati mayat laki-laki dengan pakaian dan sarung pisau yang diduga milik korban.

Berdasarkan hasil identifikasi, identitas kedua mayat itu, yakni EA (23) dan H (32), keduanya warga Jalan Nunga, Kelurahan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur.

"Keduanya petani dan dilaporkan hilang pihak keluarga sejak Rabu (10/9) lalu. Keluarga bahkan telah membuat laporan orang hilang ke Polres Singkawang pada Kamis (11/9)," ujarnya.

Setelah mendapati laporan penemuan mayat, personel Polres Singkawang bersama Polsek Singkawang Selatan segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan penyelidikan.

Saat ini, kedua mayat sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Azis, Singkawang, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk autopsi

"Kami juga telah melakukan olah TKP dan mengamankan lokasi, selanjutnya mengumpulkan barang bukti, serta meminta keterangan para saksi yang mengetahui peristiwa tersebut," ujarnya.

Kasus penemuan mayat ini masih terus ditangani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Singkawang.

"Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap penyebab kematian korban dan kemungkinan adanya dugaan tindak pidana di balik peristiwa tersebut," ujarnya.