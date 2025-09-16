Geger Penemuan Kerangka Manusia di Pohon Aren di Serdang Bedagai, Ada Ponsel Nokia dan Gelang Besi

ERA.id - Warga Dusun I, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia di pohon aren. Polisi pun turun tangan untuk menyelidiki temuan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai Iptu B Situngkir mengatakan pihaknya masih menunggu hasil tes DNA guna mengidentifikasi temuan tulang di pohon aren tersebut. Pihaknya enggan membuat spekulasi dini terkait tulang tersebut.

"Kami masih menunggu hasil tes DNA untuk dugaan identitas korban kita tidak bisa berspekulasi," kata Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai Iptu B Situngkir, dikutip Antara, Selasa (16/9/2025).

Dia mengatakan pihaknya telah memeriksa delapan orang saksi, baik dari warga sekitar juga kepala dusun setempat. Kabar yang mengatakan korban merupakan warga setempat yang hilang sejak tahun 2023 lalu juga masih perlu dilakukan pendalaman.

Polres Serdang Bedagai, kata dia, juga meminta bantuan tim Labfor Polda Sumatera Utara untuk kembali melakukan cek tempat kejadian perkara (TKP) yang langsung dipimpin Kompol Rafles Tampubolon.

"Dari TKP, pohon aren juga sudah dibawa sebagai barang bukti," tuturnya.

Sebelumnya, warga di Dusun I, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Selasa (9/9) dihebohkan dengan ditemukannya kerangka manusia di dalam pohon aren.

Kerangka manusia itu pertama kali ditemukan Rian (17) warga setempat bersama dua rekannya saat memanen buah sawit. Rian mengatakan saat itu melihat tulang di dalam pohon aren yang sudah tumbang dan mati.

Rian memberanikan diri untuk membuka pohon aren tersebut. Alangkah kagetnya Rian melihat kerangka manusia yang masih lengkap di dalam pohon aren tersebut. Sontak temuan itu menjadi tontonan warga.

Pihak Polsek Firdaus bersama tim inafis turun ke lokasi dan mengevakuasi kerangka manusia tersebut. Di kerangka itu ditemukan korek gas, celana panjang warna hitam, baju kaos warna biru, gelang besi dan HP Nokia.