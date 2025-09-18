Viral Anak SMA di Sinjai Pukul Guru, Nasib Si Murid Kini Makin Apes

ERA.id - Seorang siswa kelas XII SMAN 1 Sinjai, Sulawesi Selatan, berinisial MF (18), yang memukul gurunya sekaligus wakil kepala sekolah, Mauluddin, kini dikeluarkan dari sekolah.

Kepala SMAN 1 Sinjai, Muh Suardi, mengatakan keputusan tersebut diambil melalui rapat Dewan Guru hanya beberapa jam setelah kejadian berlangsung. Seluruh guru kompak menolak menerima kembali MF di sekolah.

"Setelah kejadian, habis Zuhur sekitar jam satu siang kita langsung rapat. Tidak ada guru yang mau menerima anak ini, jadi diputuskan dikeluarkan pada hari itu juga," kata Suardi, Kamis (18/9/2025).

Meski sudah dikeluarkan, pihak sekolah tetap membuka kesempatan bagi MF untuk bersekolah di tempat lain. Suardi menegaskan pihaknya akan menyiapkan surat pindah apabila ada sekolah yang bersedia menerima.

"Karena bagaimanapun hak anak itu tetap harus dapat pendidikan," tambahnya.

Sementara itu, Mauluddin yang menjadi korban pemukulan sudah melaporkan kasus ini ke Polres Sinjai. Beberapa guru, wali kelas, hingga staf tata usaha ikut hadir memberikan keterangan sebagai saksi.

Sebelumnya, MF memukul gurunya di ruang Bimbingan Konseling (BK) pada Selasa (16/9/2025) lalu sekitar pukul 09.00 WITA.

Peristiwa itu dipicu setelah orang tua MF dipanggil pihak sekolah lantaran sang siswa kerap bolos. Akibatnya, Mauluddin mengalami luka memar di kepala hingga akhirnya membuat laporan polisi.