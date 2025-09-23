Viral Pelajar Cowok-Cewek di Kendari Nongkrong dan Kedapatan Isap Sinte

ERA.id - Polresta Kendari membina para pelajar SMP di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang kedapatan mengisap sinte atau tembakau gorila.

Kepala Seksi (Kasi) Humas Polresta Kendari Iptu La Ode Haridin saat ditemui di Kendari, Senin kemarin mengatakan bahwa polisi langsung bertindak cepat usai video para pelajar SMP Negeri 1 tersebut diduga sedang mengkonsumsi sinte viral dan beredar di medsos.

Haridin mengatakan ada 15 orang pelajar SMP yang diamankan dan Polresta memanggil para guru dan orangtua pelajar tersebut, empat diantaranya langsung dibawa ke Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Kendari.

"Kami panggil dan diberi pembinaan karena mereka ini hanya korban dan hanya pemakai," katanya.

Di hadapan polisi, para pelajar ini membuat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Pernyataan itu mereka sampaikan disaksikan langsung oleh guru dan para orangtua mereka.

"11 orang dikembalikan kepada keluarga masing-masing sedangkan 4 pelajar lainnya akan dibawa ke BNNK Kendari untuk pembinaan lebih lanjut," ujar Haridin.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polresta Kendari AKP Andi Musakkir Musni menambahkan, pihaknya masih mengumpulkan keterangan para pelajar terkait narkoba yang dibeli para siswa.

Andi Musakkir mengatakan para pelajar itu mengaku membeli narkotika jenis sinte yang dipesan melalui media sosial instagram untuk dikonsumsi bersama-sama.

"Masih kami dalami siapa pengedarnya, karena mereka ini cuman pesan lewat akun instagram seharga Rp50 ribu untuk satu linting," ujarnya.

Ia mengungkapkan 15 pelajar SMP yang diduga mengkonsumsi narkotika jenis sinte terdiri delapan laki-laki dan tujuh pelajar perempuan.

"Semua diberi pembinaan saja, tapi ada empat orang pelajar rencananya dibawa sama keluarga untuk direhabilitasi di BNN," sebut Andi Musakkir.

Sebelumnya, viral video sejumlah pelajar SMP diduga sedang mengkonsumsi narkotika jenis sinte atau tembakau gorila.

Dalam video berdurasi 20 detik memperlihatkan salah seorang pelajar mengeluarkan tembakau dari dalam tas. Sementara potongan video lain menunjukkan pelajar perempuan itu mengkonsumsi tembakau di salah satu ruangan.

Salah seorang pelajar bahkan merekam aksinya mereka lewat hand phone. Para pelajar tersebut mengkonsumsi narkotika ketika masih pakai seragam sekolah.