Aduh! Anak Sekolah di Cipongkor Bandung Barat Keracunan MBG Lagi

ERA.id - Kasus keracunan seusai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), di SMK Karya Perjuangan pada Rabu (24/9/2025).

Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sarihotimah tak menampik bahwa ada kasus baru seusai menyantap MBG di SMK Karya Perjuangan.

Berdasarkan data sementara, tercatat ada empat orang yang mengalami keracunan seusai mengonsumsi MBG. Mereka yang keracunan sudah dievakuasi ke posko di GOR Kecamatan Cipongkor.

"Betul ada laporan baru muncul kasus keracunan imbas MBG lagi. Korban siswa SMK Karya Perjuangan. Sementara 4 orang, yang suda dibawa ke Kecamatan," kata Yuyun.

Meski begitu, Yuyun belum bisa memberikan keterangan lebih rinci mengenai kejadian itu. Namun, ia memastikan kasus keracunan MBG ini berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berbeda dari kasus sebelumnya pada Senin 22 September 2025.

"Dari dapur yang berbeda di kasus baru ini. Karena kan dapurnya masih beroperasi," tuturnya.

Yuyun menambahkan, GOR Kecamatan Cipongkor masih dijadikan posko utama penampungan korban keracunan MBG.

"Kami telah mendirikan beberapa posko pelayanan untuk menampung dan menangani para korban. Korban masih terus berdatanga," ucapnya.