Korban Keracunan MBG di Cipongkor KBB Hari Mencapai Ratusan Pelajar

ERA.id - Jumlah korban keracunan seusai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencapai ratusan pelajar.

Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sarihotimah mengatakan, korban keracunan yang terjadi hari ini mencapai 220 pelajar.

Namun, jumlah itu merupakan data sementara karena masih ada yang datang ke puskesmas dan kantor kecamatan.

"Kami sudah mengajukan tenda darurat, karena ruangan di puskesmas dan kantor kecamatan penuh," kata Yuyun, Rabu (24/9/2025).

Ia menyebut petugas medis sangat kawalahan karena kedatangan korban hampir bersamaan. Pihaknya pun membutuhkan tambahan alat, obat-obatan, infus, oksigen, dan obat-obatan lain.

"Kami kualahan, karena kedatangan mereka bersamaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyediaan MBG ini dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampung Pasirsaji, Desa Negalsari, Cipongkor.

Pada kasus keracunan sebelumnya, penyedia MBG dari SPPG Yayasan Rajib Putra Barokah di Kampung Cipari, Desa Cijambu, Cipongkor, tetapi berhenti beroperasi sementara.