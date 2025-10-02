Viral Remaja Tanpa Busana Ikut Konvoi Pengantar Jenazah di Maros, Polisi: Sudah Kami Kantongi Identitasnya

ERA.id - Rombongan pengantar jenazah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, menuai sorotan usai aksinya terekam kamera warga. Konvoi yang melintas di Jalan Poros Makassar–Maros, Kecamatan Mandai, Minggu (28/9/2025) lalu, dinilai ugal-ugalan dan tidak senonoh.

Kapolres Maros AKBP Douglas Mahendrajaya membenarkan kejadian itu. Ia mengatakan pihaknya tengah mengusut kasus tersebut.

"Semua anggota kami sudah dikerahkan untuk menyelidiki," kata Douglas, Kamis (2/10/2025).

Douglas menyebut pihaknya telah mengantongi identitas sejumlah pelaku yang terekam video.

"Sudah ada gambarannya orang-orangnya. Lagi menuju ke sana anggota, nanti kami kabari," ujarnya.

Dalam video yang beredar, tampak puluhan pemotor berkonvoi sambil membawa bendera putih. Mereka mengambil seluruh lajur jalan tanpa mengenakan helm, bahkan ada yang berboncengan dengan posisi duduk terbalik.

Suara klakson panjang dan knalpot bising ikut mewarnai konvoi tersebut. Yang paling disorot, seorang remaja terlihat berdiri di atas jok motor sambil berjoget hanya mengenakan celana dalam setelah melepas pakaian dan celananya.