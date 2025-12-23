Akui Buat Dosa Selama Nikah, Ridwan Kamil: Saya Mohon Ampun

ERA.id - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyampaikan permintaan maaf kepada istrinya, Atalia Praratya. Ridwan juga mengaku sudah berbuat dosa selama menikah.

Permintaan maaf itu disampaikan mantan Gubernur Jawa Barat itu lewat Instagram pribadinya. Ia meminta maaf kepada seluruh pihak yang terdampak atas kegaduhan yang terjadi di publik, khususnya kepada sang istri.

"Saya mengakui selama 29 tahun pernikahan, saya banyak melakukan kekhilafan dan dosa kepada istri saya Atalia, sehingga perpisahan ini adalah hak beliau untuk bahagia dalam hidupnya tanpa ada saya di dalamnya. Permohonan maaf untuk Ibu Atalia dan teriring doa terbaik dari saya,” tulis Ridwan kamil dalam unggahannya @ridwankamil

Selain itu, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada ibunda serta anak-anaknya yang terdampak oleh urusan pribadi ini.

"Saya juga memohon ampun kepada ibunda saya atas segala khilaf dan dosa sebagai anak yang mungkin mengecewakannya," tuturnya.

Ridwan Kamil menegaskan seluruh kesalahan dan kekhilafan dalam peristiwa yang terjadi sepenuhnya berada dari dirinya.

Dalam penutup pernyataanya, Ridwan mengungkap rasa penyesalan yang mendalam. Ia berharap Allah memberi ampunan serta kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

"Semoga Allah, Sang Maha Pengampun, memberikan ridhaNya untuk memberi saya kesempatan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertaqwa," pungkasnya.

Diketahui Atalia Praratya resmi melayangkan gugatan cerai kepada Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Keduanya sepakat untuk berpisah baik-baik pasca rumah tangga mereka diterpa isu orang ketiga.